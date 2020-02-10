Ганчаренко: «Чалов очень много работает на команду, прессингует»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко ответил на вопрос, не беспокоит ли его низкая результативность форварда «армейцев» Федора Чалова в матчах, проведенных командой на зимних сборах.
Любой нападающий хочет забивать, Чалов не исключение. Даже в контрольных матчах. Но вы видите его объем работы. На команду он очень много работает, прессингует. Не всегда успевает завершать атаки, но с учетом его отношения могу сказать: голы не за горами.
Отметим, что накануне ЦСКА уступил «Зениту» товарищеском матче, Чалов забил один из голов в этой встрече.
Безусловно, это "важнейшие" качества центрфорварда. Дал бы ему ганчар лопату, он бы с таким же бесполезным успехом вскапывал бровку. По сути, когда игрок транжирит своё амплуа и зря занимает стартовое место, то он всегда наделяется вот такими лестно-оправдательными эпитетами со стороны руководства и напарников по команде.
Безусловно, это "важнейшие" качества центрфорварда. Дал бы ему ганчар лопату, он бы с таким же бесполезным успехом вскапывал бровку. По сути, когда игрок транжирит своё амплуа и зря занимает стартовое место, то он всегда наделяется вот такими лестно-оправдательными эпитетами со стороны руководства и напарников по команде.