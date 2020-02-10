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Ганчаренко: «Чалов очень много работает на команду, прессингует»

10 февраля 2020, 10:04

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко ответил на вопрос, не беспокоит ли его низкая результативность форварда «армейцев» Федора Чалова в матчах, проведенных командой на зимних сборах.

Любой нападающий хочет забивать, Чалов не исключение. Даже в контрольных матчах. Но вы видите его объем работы. На команду он очень много работает, прессингует. Не всегда успевает завершать атаки, но с учетом его отношения могу сказать: голы не за горами.

Отметим, что накануне ЦСКА уступил «Зениту» товарищеском матче, Чалов забил один из голов в этой встрече.

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drug01
drug01
сегодня в 00:10
Будем ждать когда его прорвет!
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил galem72
вчера в 11:15
"...на команду он очень много работает, прессингует..." Безусловно, это "важнейшие" качества центрфорварда. Дал бы ему ганчар лопату, он бы с таким же бесполезным успехом вскапывал бровку. По сути, когда игрок транжирит своё амплуа и зря занимает стартовое место, то он всегда наделяется вот такими лестно-оправдательными эпитетами со стороны руководства и напарников по команде.
Это вы сейчас о Бензема? Зря, Зидан в него верит.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Lukajs
вчера в 11:14
Нужно в Барселону продавать на место Месси.
Не, не в Барсу, есть в Испании клуб, где форвар хорошо играет на команду и много ассистирует. Имя ему Реал. А если серьезно, то Федя на острие не самая лучшая идея.
mangoх12
mangoх12
10 февраля в 16:06
Чалов деградировал при Ханчеренке как впрочем и все остальные. Бежать ему надо хоть куда.
Fendan
Fendan
10 февраля в 13:17
Очень мало заметно.
Faustello
Faustello
10 февраля в 12:23
Есаул есаул чтож ты бросил коня ))
Lukajs
Lukajs
10 февраля в 11:38
Нужно в Барселону продавать на место Месси.
КЭТиК
КЭТиК
10 февраля в 11:27
Не загнали бы.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 февраля в 10:38
Много работает на команду??? Ну так переведи его в полузащиту. Влашич пашет на команду тоже, но и забивать успевает!!!
VAN ARM
VAN ARM
10 февраля в 10:32
Плохо заметно его желание играть!! Ему нужен хороший наставник! Тренер что мог то уже дал.
galem72
galem72
10 февраля в 10:25
"...на команду он очень много работает, прессингует..."

Безусловно, это "важнейшие" качества центрфорварда. Дал бы ему ганчар лопату, он бы с таким же бесполезным успехом вскапывал бровку. По сути, когда игрок транжирит своё амплуа и зря занимает стартовое место, то он всегда наделяется вот такими лестно-оправдательными эпитетами со стороны руководства и напарников по команде.
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