Ганчаренко: «Чалов очень много работает на команду, прессингует»

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10 февраля 2020, 10:04

Наставник ЦСКА ответил на вопрос, не беспокоит ли его низкая результативность форварда «армейцев» в матчах, проведенных командой на зимних сборах.

Любой нападающий хочет забивать, Чалов не исключение. Даже в контрольных матчах. Но вы видите его объем работы. На команду он очень много работает, прессингует. Не всегда успевает завершать атаки, но с учетом его отношения могу сказать: голы не за горами.