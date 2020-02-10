Семак: «Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Россия 24» высказался о трансферной политике клуба.
Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств. Сейчас мы продаем достаточно много игроков. Стоимость игроков, которые играют в Лиге чемпионов, значительно выше тех, кто играет в «Зените». Это не значит, что с ними нельзя конкурировать – можно. Но нужно долго и кропотливо выстраивать определенные взаимодействия и селекционную работу, чтобы строить боеспособную команду на долгие годы. Конечно, деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов – они очень дорого стоят.
Отметим, что ранее Семак поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на российскую Премьер-Лигу.
по смыслу выходит, что лучшие умы Зенита только сейчас помалу приходят к этой невероятно сложной мысли ..
по смыслу выходит, что лучшие умы Зенита только сейчас помалу приходят к этой невероятно сложной мысли ..
https://youtu.be/we2NAxKlhME
может!
и даже за 50 тысяч рублей.
может!
и даже за 50 тысяч рублей.