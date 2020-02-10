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Семак: «Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств»

10 февраля 2020, 14:40

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Россия 24» высказался о трансферной политике клуба.  

Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств. Сейчас мы продаем достаточно много игроков. Стоимость игроков, которые играют в Лиге чемпионов, значительно выше тех, кто играет в «Зените». Это не значит, что с ними нельзя конкурировать – можно. Но нужно долго и кропотливо выстраивать определенные взаимодействия и селекционную работу, чтобы строить боеспособную команду на долгие годы. Конечно, деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов – они очень дорого стоят.    

Отметим, что ранее Семак поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на российскую Премьер-Лигу.  

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Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил LOpp
вчера в 12:57
«Зенит» же не может просто купить лидеров цска или других клубов... может! и даже за 50 тысяч рублей.
Ну как показал случай с Марио, у лидеров ЦСКА нет желания играть в Зените, но есть яйца, чтобы 51ику отказать.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил ArtemBzdn
вчера в 12:55
Если коротко и осмысленно о "правильном инвестировании средств": поэтому покупаем и за дешево и за дорого. Гулять так гулять...
За дешево это Сутормин и половина Ростова? Ну да, Чо б так-то не гулять? нужен финансовый фейр-плей, придут "свободные агенты" Потратили 40 млн. евро (баксов) в Европе, купим в России за 50 тыс. руб. Отличная трансфертная политика
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил 112910415
вчера в 12:53
" нужно долго и кропотливо выстраивать ..." по смыслу выходит, что лучшие умы Зенита только сейчас помалу приходят к этой невероятно сложной мысли ..
Не приходят. Как только Семака уйдут, или уйдет сам - возьмут другого тренера и под него купят полсостава, своих резирвистов отправят в дочерние клубы
Doktor S
Doktor S
10 февраля в 18:40
Есть клубы, в которых сколько не вкладывай, все равно на 10-м месте.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
10 февраля в 18:37
Весь судейский корпус выстроился за инвестициями аххах
112910415
112910415
10 февраля в 17:46
" нужно долго и кропотливо выстраивать ..."
по смыслу выходит, что лучшие умы Зенита только сейчас помалу приходят к этой невероятно сложной мысли ..
Fendan
Fendan
10 февраля в 16:50
В свиней сколько не инвестируй, все разграбят.
yrasikos22
yrasikos22
10 февраля в 15:14
Спартаку понятие инвестирование не знакомо,18 лет Федун ежегодно кидает в клуб миллионы а они улетают в трубу.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
10 февраля в 15:14
Если коротко и осмысленно о "правильном инвестировании средств": поэтому покупаем и за дешево и за дорого. Гулять так гулять...
plusnindimon
plusnindimon
10 февраля в 14:55
"Зенит же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов – они очень дорого стоят. ", а у Спартака вообще некого брать, даже за бесплатно)
Footbolista
Footbolista
10 февраля в 14:47
"Кому ты гонишь, кот Базилио?" (С)...

LOpp
LOpp
10 февраля в 14:46
«Зенит» же не может просто купить лидеров цска или других клубов...


может!
и даже за 50 тысяч рублей.
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