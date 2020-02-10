Семак: «Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств»

Главный тренер «Зенита» в эфире телеканала «Россия 24» высказался о трансферной политике клуба.

Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств. Сейчас мы продаем достаточно много игроков. Стоимость игроков, которые играют в Лиге чемпионов, значительно выше тех, кто играет в «Зените». Это не значит, что с ними нельзя конкурировать – можно. Но нужно долго и кропотливо выстраивать определенные взаимодействия и селекционную работу, чтобы строить боеспособную команду на долгие годы. Конечно, деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов – они очень дорого стоят.