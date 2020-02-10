Крал: «„Спартак“ еще может попасть в Лигу Европы»

Полузащитник «Спартака» поделился мнением о победе «красно-белых» в Кубке Париматч Премьер, а также порассуждал о второй части сезона:

Думаю, гораздо важнее было отработать некоторые тактические моменты и хорошо подготовиться к началу сезона. Ценнее, конечно, брать трофеи уже в самом сезоне. Но в любом случае здорово, что нам удалось выиграть несколько матчей и взять кубок.

Выйти в Лигу Европы еще возможно, мы остаемся в игре. Возобновление сезона будет очень тяжелым, в первом же матче нам предстоит сыграть дерби против «Динамо». Затем в середине недели мы проведем еще одну сложную встречу – с ЦСКА в Кубке России. А потом состоится игра с «Краснодаром». Так что старт будет непростой.

Но если нам удастся победить в каждой из этих встреч, то мы обретем отличную психологическую форму. Так что такие тяжелые матчи могут в итоге помочь нам.

Мы очень хотим выиграть Кубок России.