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Крал: «„Спартак“ еще может попасть в Лигу Европы»

10 февраля 2020, 10:44

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился мнением о победе «красно-белых» в Кубке Париматч Премьер, а также порассуждал о второй части сезона:

Думаю, гораздо важнее было отработать некоторые тактические моменты и хорошо подготовиться к началу сезона. Ценнее, конечно, брать трофеи уже в самом сезоне. Но в любом случае здорово, что нам удалось выиграть несколько матчей и взять кубок.

Выйти в Лигу Европы еще возможно, мы остаемся в игре. Возобновление сезона будет очень тяжелым, в первом же матче нам предстоит сыграть дерби против «Динамо». Затем в середине недели мы проведем еще одну сложную встречу – с ЦСКА в Кубке России. А потом состоится игра с «Краснодаром». Так что старт будет непростой.

Но если нам удастся победить в каждой из этих встреч, то мы обретем отличную психологическую форму. Так что такие тяжелые матчи могут в итоге помочь нам.

Мы очень хотим выиграть Кубок России.

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Все комментарии
Mekrash
Mekrash
10 февраля в 18:43
Шансы нулевые.
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
10 февраля в 14:45
делом доказывайте , удачи вам.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
10 февраля в 13:12
А смысл ?
makkie
makkie
10 февраля в 13:04
Меньше слов - больше дела.
О целях и задачах наслушались, теперь важно превратить их в реальность.
Юрниекс
Юрниекс
10 февраля в 12:42
А он иногда и попадает...И чем это заканчивается...знает весь футбольный мир. Пусть уж пятачки играют в своих кубках..типа кубка верблюда Канделаки,кубка Соль и т.д.
Армейская душа
Армейская душа
10 февраля в 12:28
    Grabovsky
    Grabovsky
    10 февраля в 12:24
    ЛЕ и квалификация ЛЕ разные вещи
    LOpp
    LOpp
    10 февраля в 12:12
    шансы 50 на 50
    может попасть, а может не попасть
    yrasikos22
    yrasikos22
    10 февраля в 12:00
    За такую зарплату которую платит Федун,Спартак должен как минимум бороться за Лч и играть в плей офф Лиги Европы в Феврале,а то игроки богатые а играют как дворовые.
    Faustello
    Faustello
    10 февраля в 11:50
      Nafnafik
      Nafnafik
      10 февраля в 11:27
      АЕК, ПАОК и Брага будут счастливы.
      ДСА
      ДСА
      10 февраля в 11:24
      Помечтать, конечно, можно.
      Alpribas
      Alpribas
      10 февраля в 11:22
      Скорее попадет в пердив.
      oFANATo
      oFANATo
      10 февраля в 11:12
      Ахаха..мечтать не вредно Крал с 10 места .
      Конфедерат
      Конфедерат
      10 февраля в 11:08
      Гордиться ТАКОЙ победой в ТАКОМ кубке это как не иметь гордости вовсе. С такой игрой спаму в ЛЕ делать нечего, только снова позориться.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      10 февраля в 10:57
      Спартак еще может попасть в Лигу Европы...

      ...но это дорого будет стОить. В разы дороже тинкиного кубка...
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      10 февраля в 10:47
      Дауж.
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