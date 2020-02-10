Воплощаем мечту Семака. Максимум легионеров в РПЛ

1581339616

сегодня, 16:00

Сергей Богданович снова пнул лимит, а «Соккер.ру» напоминает, что впереди перемены, которые коснутся всех.

Пройдемся по составам семи самых богатых клубов РПЛ – от «Ростова» до «Зенита», представив, как могут выглядеть основы, если Карпин, Семак и их коллеги получат возможность поставить на поле сразу восемь легионеров одновременно. Проверим, как это повлияет на представительство россиян, и ведет ли новый лимит к усилению составов?

«Ростов»

У ростовчан восемь иностранцев после ухода Гацкана и Сигурдсона, но Медведь и Зайнутдинов не считаются легионерами. Вариантов у Карпина много, например, новый лимит позволяет поменять латералей на иностранцев, или компенсировать будущие потери покупкой приезжих.

Останутся в основе Бабурин, Ионов и Байрамян – впишутся в лимит. Хотя Чернов и Чистяков могут устроить Карпина, тогда хватит и шести легионеров. Существует запас, легко усилить состав парочкой сильных иностранцев, а если потеряют Норманна и Шомуродова – квартетом новичков.

«Ростов»-2020/21 (6 легионеров и 5 россиян): Бабурин – новичок-легионер, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов – Норманн, Еременко, Попов – Ионов, Шомуродов, Байрамян.

«Динамо»

Шестой по бюджету клуб РПЛ настроен серьезно, раз к ним пошел бывший помощник Клоппа. Желько Бувач не пошел бы в команду, которая летом не получит трансферный бюджет. У «Динамо» есть легионеры, которые уйдут – говорят, Шунича в Китай пригласили, и появится возможность усилить слабейшие позиции.

Сколько останется россиян? Если заиграют Комличенко и Скопинцев, если прибавит Евгеньев – целых шесть. Шунина, Юсупова и Паршивлюка, если будут на пике формы, нет смысла трогать. У Новикова проблем с выбором не будет. Важно поставить лишь на классных новичков, количество не сработает.

«Динамо»-2020/21 (6 легионеров и 5 россиян): Шунин – Паршивлюк, новичок-легионер (Шунич), Евгеньев, новичок-легионер (Скопинцев) – Юсупов, новичок-легионер – Шимански, Филипп, новичок-легионер – Комличенко.

ЦСКА

Бабаев не откажется от иностранной чемпионской основы, но денег вряд ли хватит. Кто из россиян заслуживает места на поле? Акинфеев, Фернандес, Обляков и Чалов, если останется. Плюс в тройке защитников будет хотя бы один россиянин – Дивеев, Васин или Карпов.

А вот опорную зону, левый фланг, если Облякова наиграют в центре ближе к атаке, и даже острие – помним, что Чалов мечтает об АПЛ , могут усиливать иностранцами. Мест хватает, видим недобор легионеров, ведь Сантос, Шарлия и Нисимура ушли, Бабаев активно ищет новичков.

ЦСКА -2020/21 (6 легионеров и 5 россиян): Акинфеев – Дивеев, новичок-легионер, Магнуссон – Фернандес, новичок-легионер, Ахметов, новичок-легионер - Влашич, Обляков – новичок-легионер (Чалов).

«Краснодар»

«Быки» ждут новых воспитанников академии – там есть парочка кандидатов в основу будущего, но пока в обойме Сафонов, Сулейманов, Газинский и Петров, а еще легионером не считается Мартынович. Можно спокойно все остальные позиции закрывать легионерами, причем состав в таком случае станет лучше.

Возможно, пора искать сразу двух Жиго в центр под ЛЧ , если Сорокин не удивит весной. Впрочем, у «Краснодара» много иностранцев – 12 человек с практикой в РПЛ , не считая капитана Мартыновича. Сначала будут продажи, потом – точечные покупки. Например, Берг и Ари – так себе варианты в нападении, надолго их не хватит.

«Краснодар»-2020/21 (7 легионеров и 4 россиянина): Сафонов – Петров, Мартынович, новичок-легионер (Сорокин), Рамирес – новичок-легионер, Газинский, Вильена – Сулейманов, Классон – новичок-легионер.

«Локомотив»

Семин не в курсе, что «Милан» интересовался Алексеем Миранчуком, но после Евро-2020 «Локомотив» может недосчитаться парочки россиян, если Баринов или брат Антона зажгут на турнире. Но пока есть близнецы, Гильерме, Баринов, а вот все остальные позиции можно закрывать легионерами.

Мариу, Крыховяк, Чорлука – сильные. Вернется Фарфан, важно найти идеальных людей на оба фланга, Рыбус и Игнатьев не всегда круто выступают. Вот и получается, то Семину новый лимит развяжет руки после серии прощаний с легионерами. «Локомотив» станет мощнее с иностранцами, если покупки будут грамотными.

«Локомотив»-2020/21 (8 легионеров и 3 россиянина): Гильерме – новичок-легионер, Чорлука, новичок-легионер, новичок-легионер – Крыховяк, Баринов – новичок-легионер, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук), Жоау Мариу – новичок-легионер.

«Спартак»

В молодом составе «красно-белых» условное разделение на основных и запасных. Зато приличных россиян хватает, особенно в схеме «3-5-2», где сразу минимум трое местных в обороне – Максименко, Джикия и Кутепов. Добавьте Соболева, Бакаева и Зобнина – получите российское большинство.

Зато новый лимит позволяет пригласить правым латералем еще одного Айртона. А если тот же Соболев не заиграет – не страшно, можно приставить легионера к Ларссону. Цорн уже набрал игроков с будущим, которых нужно наиграть. Летом «Спартаку» нужны точечные ставки, а не массовая закупка.

«Спартак»-2020/21 (5 легионеров и 6 россиян): Максименко – новичок-легионер, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон – Крал, Зобнин – Бакаев – Соболев, Ларссон.

«Зенит»

Дошли до команды, чей тренер открыто критикует нынешний лимит и говорит, что без него может составить лучшую основу. Сколько россиян может остаться, если хватит тройки в стартовом составе? Дзюба, Караваев и Оздоев позволяют вписаться в новые правила.

Уже сейчас хватает легионеров на все другие позиции, кроме вратарской. Летом, если Кержаков и Лунев не порадуют, «Зенит» поставит на иностранца, не обязательно Сафонова воровать. И Семак прав – легионерский состав будет мощнее, хотя при 8 иностранцах на замену могут выйти только россияне.

«Зенит»-2020/21 (7 легионеров и 4 россиянина): Кержаков – Караваев, новичок-легионер, Ракицкий, Дуглас – Малком, Барриос, Оздоев, Дриусси (новичок-легионер) – Дзюба, Азмун.

Выводы из разбора

- Семак прав – весной у клубов РПЛ будут более слабые составы, чем могли быть с возможностью выпускать по 8 легионеров в основе. Летом каждый из названных клубов получит возможность стать сильнее;

- никакого удара по интересам сборной России не будет – все 8 легионеров редко смогут играть в основе, ведь есть травмы и дисквалификации, а достойных россиян у каждого уже больше трех;

- что мешало поменять лимит года четыре назад? Если бы схема «8+15» работала с 2016 года, то вряд ли увидели бы полный провал в еврокубках. Классные иностранцы важны в любой богатой лиге;

- даже в оценочных основах, где оставлены места новичкам-легионерам, минимум 32 места для россиян. Даже в теории ни одной из команд не нужно 8 легионеров одновременно;

- Сергей Богданович полностью прав, что постоянно критикует лимит. Кто-то нагрел руки – единственный исход ужесточения, иных плюсов нет – сборная использовала натурализацию, РПЛ потеряла 3 путевки в ЛЧ , и в еврокубках успехов с лимитом не было.

В России нет настолько богатого клуба, чтобы заинтересовать легионеров, которые круче буквально всех россиян в заявке. Адекватный лимит «10+15» мог бы повлиять на цены российских футболистов и усилить конкуренцию, а «8+17» хотя бы позволит клубам из еврокубковой зоны наигрывать в разных турнирах один состав.

Причем фактическая разница для 7 клубов может составить 4-8 человек от нынешнего максимума иностранцев, смешно для выборки в 77 фамилий, не считая запасных, которые будут преимущественно россиянами. В чем полезный смысл нынешнего лимита, если плюсы нового очевидны, а реальная разница в представительстве может составить 1-2 человека на команду?

Тренеры поставят лучших, а не паспортистов, состав собирать станет чуть проще – не нужно переплачивать местному, можно взять легионера дешевле. Давно стоило услышать Семака, ведь его позиция грамотная – весной не все лучшие будут на поле из-за старого лимита, а летом нужно экстренно набирать новичков, чтобы стать сильнее.

Семь богатейших клубов страны должны подписать примерно 18 мощных иностранцев, чтобы стать сильнее. А все эти люди уже могли играть и радовать. Только не говорите, что фанаты «Спартака» ненавидят Жиго или Ларссона, «Локомотив» принципиально откажется от двух иностранных латералей уровня Фернандеса, а поклонники «Зенита» обожают Дзюбу, но не празднуют голы Азмуна.