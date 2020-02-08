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Смолов: «Как узнал об интересе „Сельты“, не думал и 10 секунд»

сегодня, 03:25

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о том, как состоялся его переход в испанский клуб из «Локомотива».

Всё произошло очень быстро. Я проводил время в Лондоне в перерыве между сборами, и агент позвонил мне, когда я ужинал с друзьями. Он сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Я сказал: «Что, серьёзно?» Он ответил: «Да-да. Это так, что ты об этом думаешь?» Я не думал даже и 10 секунд, сразу ответил, что готов переехать. Примерно через пять минут позвонил главный тренер, и мы поговорили. Уже на следующий день все условия были согласованы и оформлены.

Честно говоря, я в большом восторге от того, что переход состоялся. Друзьям и родителям сказал, что это словно взято из сценария телесериала. Всё произошло так быстро, как в кино. Скажи мне перед этим, что такое случится, я бы в этом не поверил. Сказал бы: «Да нет, такого не может быть. Нельзя за 18 часов согласовать контракт и всё остальное». Но вот я уже лечу туда на медобследование, а вскоре даже дебютирую в команде. Так что я очень рад. Это говорит о том, что клуб, команда и тренеры рассчитывают на меня, и из-за этого мне хочется выкладываться даже больше чем на сто процентов, чтобы исправить наше положение.

Ко мне здесь очень добры, и я за это очень признателен. Я только приехал, прошёл медобследование и подписал контракт. Мы с одноклубниками не видели друг друга, а уже не следующий день мы едем в Валенсию на матч. Они очень любезны, стараются мне помочь, рассказывают, как всё устроено. Хотел бы поблагодарить их и каждого в клубе. Такая забота, конечно, очень помогает. Я в другой стране, и для меня переезд в Испанию, в Ла Лигу — это первый такой опыт для меня. Всё очень круто.

Смолов также рассказал о том, чем испанский чемпионат отличается от российской Премьер-Лиги.

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