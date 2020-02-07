ГлавнаяНовости

ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 млрд рублей в качестве спонсорской поддержки

сегодня, 16:37

Банковская группа ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 млрд рублей в качестве спонсорской поддержки.

В апреле 2019 года Группа ВТБ, также являющаяся спонсором волейбольного и хоккейного «Динамо», приобрела 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. В планах организации было погасить долги московского клуба в размере 5 млрд рублей за 8 лет.

«Динамо» после 19 туров занимает 8-е место, имея в активе 24 очка.

Ранее стало известно, что бело-голубые не смогут регистрировать новых игроков из-за Шейдаева.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба, поделись! Самые богатые российские футболисты
Сегодня, 15:30Александр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии10
Головин вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Сегодня, 12:23 ФотоКомментарии20
Игроки «Ливерпуля» разделят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ
Сегодня, 12:09 Комментарии13
«Спартак» требует взыскать с «Крузейро» 750 тысяч евро за аренду Педро Роши
Сегодня, 11:24 Комментарии32
Самая вредная трансферная мода
Вчера, 20:00Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
«Ростов» получит 525 млн рублей от региона, «Чайка» – 15 млн, СКА – 17 млн
Вчера, 16:45 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Аналитик Зенита
сегодня в 17:33
Утекают на бестолковый проект наши народные денежки(
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 17:29
    ZTE Спартаку - 30 млн рублей....
    ВТБ Динамо - 4,2 млрд рублей....

    ... не поймёшь эти московские аферы....)))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 17:24
    Веселые пиастры! )))
    cska1948
    cska1948 ответил Footbolista
    сегодня в 17:16
    Весомый вклад...чем ответит Динамо?...
    Попросит ещё!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 17:14
    Вообще охерели
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил Алексей Миллер
    сегодня в 17:14
    Как и у Зенита
    бесспорно
    Аналитик Зенита
    Аналитик Зенита
    сегодня в 17:12
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 17:08
      Понятно, что на пенсии денег нет.
      Тень Аналитика
      Тень Аналитика ответил волгодон 2
      сегодня в 17:04
      полугосударственная лавочка,обогащающаяся на гражданах путём дешёвых вкладов и дорогих кредитов В общем,деньги такие-же Народные,как и у Спартака.
      Она совсем не обогащается, она глубоко убыточна... Государство каждый год вваливает в нее триллиарды. Кроме этого, вклады совсем не основная область ее действия, это огромная распильная кормушка, в первую очередь ВТБ выдает космические кредиты всяким сомнительным зарубежным компаниям, где очень мала вероятность возврата... Например, ВТБ "инвестировал" миллиарды долларов в страны Африки, в которых идет гражданская война, по сути.
      Алексей Миллер
      Алексей Миллер ответил волгодон 2
      сегодня в 17:03
      полугосударственная лавочка,обогащающаяся на гражданах путём дешёвых вкладов и дорогих кредитов В общем,деньги такие-же Народные,как и у Спартака.
      Как и у Зенита
      pomor 445
      pomor 445
      сегодня в 17:02
      Госкапитал набирает обороты, нарушая частную идиллию. Хотя от этой частой идиллии и так остались только полудохлые Федун с Галицким. Первый ищет кому клуб выгодно сбагрить, а второй, лишившись собственного бизнеса, непонятно какими неправедными путями ещё держится на плаву. Долго ли протянут? И кто раньше: Федун Спартак продаст, или Галицкий обанкротится, как Гинер.
      Тень Аналитика
      Тень Аналитика
      сегодня в 16:58
      65 миллионов долларов... Это примерно как раз как самолет Аскер-Заде))

      У Костина новый роман... С футбольным клубом... Главное, чтобы Наиля не заревновала))
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 16:54
      Шейдаев принёс кучу проблем.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 16:53
      4,2 миллиарда???
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 16:51
      полугосударственная лавочка,обогащающаяся на гражданах путём дешёвых вкладов и дорогих кредитов
      В общем,деньги такие-же Народные,как и у Спартака.
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 16:48
      Весомый вклад...чем ответит Динамо?...
      beefs
      beefs
      сегодня в 16:42
      Вот это спонсор...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100