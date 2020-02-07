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сегодня, 16:37

Банковская группа ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 млрд рублей в качестве спонсорской поддержки.

В апреле 2019 года Группа ВТБ, также являющаяся спонсором волейбольного и хоккейного «Динамо», приобрела 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. В планах организации было погасить долги московского клуба в размере 5 млрд рублей за 8 лет.

«Динамо» после 19 туров занимает 8-е место, имея в активе 24 очка.

Ранее стало известно, что бело-голубые не смогут регистрировать новых игроков из-за Шейдаева.