Ненасытный Месси и другие футболисты и тренеры с огромными зарплатами

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сегодня, 22:30

L'Equipe рассказал по секрету всему свету правду о зарплатах звезд футбола. О футболистах и тренерах, которые могут себе позволить роскошь — в материале «Соккер.ру».

Все приведенные в статье зарплаты футболистов и тренеров в формате «брутто», то есть до вычета налогов. Часть этих денег, причем немаленькая, по закону должна быть выплачена в виде налогов, но так как футболисты — алчный народец, в последнее время мы становились свидетелями судебных разбирательств с теми, кто пытался утаить доходы. Попались на неблагородном уклонении от выплат в испанскую казну даже Месси с Роналду, правда, ушлые финансовые консультанты главных звезд современности производили махинации, в первую очередь, с выручкой от реализации имиджевых прав, с деньгами, полученными по клубной зарплатной ведомости особенно не побалуешь. Ниже речь пойдет о доходах футболистов и тренеров от основного вида деятельности. Кто бесстыдно раскошеливает своих работодателей?

Футболисты

8. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция) — 1.9 млн евро в месяц (22.8 млн евро в год)

7. Эден Азар («Реал»; Бельгия) — 2.5 в месяц (30 в год)

6. Гарет Бэйл («Реал»; Уэльс) — 2.5 в месяц (30 в год)

5. Антуан Гризманн («Барселона»; Франция) — 2.9 в месяц (34.8 в год)

4. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай) — 2.9 в месяц (34.8 в год)

3. Неймар ( ПСЖ ; Бразилия) — 3 в месяц (36 в год)

2. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия) — 4.5 в месяц (54 в год)

1. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) — 8.3 в месяц (99.6 в год)

Когда кто-то при вас начнет разглагольствовать о том, что Месси всем сердцем любит «Барселону» и является патриотом клуба, за который играет всю жизнь, тихонечко так спросите: а за какую сумму Лео любит «Барсу»? Каталонцы очень щедро платят за любовь аргентинца, который не делает скидку клубу, который его нашел, поверил в него, привез в Испанию, вылечил и сделал суперзвездой.

100 миллионов евро в год на содержание Месси — это не то чтобы антирыночный, но пугающий контракт, который почти никто в мире себе позволить не может. И даже те немногие, кто может теоретически, тысячу раз подумали бы: стоит ли тратить такие деньжищи на одного футболиста, пусть даже это сам Месси? Эффективно ли это?

Но у «Барселоны», по сути, не было выбора: или принимать диковатый контракт в 2017 году, или терять Лионеля, что было бы еще большим ударом по имиджу и спортивным амбициям. Впрочем, «Барселона» и так не доминирует в Европе, не побеждает в Лиге чемпионов каждый год (за это Лео полагаются дополнительные бонусы). Это Криштиану выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов трижды подряд, после чего уехал в Италию, но оклад португальца почти вдвое меньше. Означает ли это, что Роналду вдвое хуже? Можете подумать об этом.

Третью строчку занимает бразилец Неймар, который так удачно вышел из тени Месси, что угодил в тень Мбаппе в Париже. Килиан зарабатывает сумасшедшие деньги для 21-летнего парня, французский форвард восьмой в мире по заработной плате, и его семья явно не собирается останавливаться на отметке 1.9 млн евро в месяц. Определенно в ближайшее время Мбаппе и его представители не мытьем, так катаньем (переходом в другой клуб или запугиванием ПСЖ этим самым переходом) будут добиваться улучшения условий оплаты труда.

Луис Суарес и Антуан Гризманн в «Барселоне» вместе зарабатывают меньше, чем Лионель Месси, а «Реал» тратит 60 миллионов евро в год на Гарета Бэйла и Эдена Азара. Валлиец, уже давно растерявший форму и статус, держится за жирный контракт всеми правдами и неправдами, а бельгиец, который должен был стать главной звездой «Королевского клуба», пока не может себя реализовать. Во многом из-за жира, который нагулял летом и пустил весь сезон по кривой дорожке. П — Профессионал.

«Сливочные» крайне неэффективно расходуют ресурсы, а как это делают в Англии? Вы наверняка обратили внимание, что в топ-8 нет ни одного представителя клуба АПЛ . Самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги остается вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который зарабатывает 1.76 млн евро в месяц или 21.1 в год. Вторую строчку делят Месут Озил («Арсенал») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») - 1.64 млн евро в месяц (19.7 в год). Даже немного больше них зарабатывают лидеры Бундеслиги — Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо. По 1.66 в месяц и 19.9 в год. Жить можно!

Тренеры

6. Антонио Конте («Интер»; Италия) — 1.38 млн евро в месяц (16.6 млн евро в год)

5. Зинедин Зидан («Реал»; Франция) — 1.4 в месяц (16.8 в год)

4. Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия) — 1.46 в месяц (17.5 в год)

3. Жозе Моуриньо («Тоттенхэм»; Португалия) — 1.46 в месяц (17.5 в год)

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»; Испания) — 1.94 в месяц (23.3 в год)

1. Диего Симеоне («Атлетико»; Аргентина) — 3.6 в месяц (43.2 в год)

Аргентинцы знают какие-то хитрые трюки на случай важных переговоров, ведь и в списке тренеров лидирует представитель «Серебряной страны», причем параллели между Симеоне и Месси очевидны: внушительный отрыв по зарплате от в чем-то более успешных коллег по футбольному ремеслу и шикарные условия в клубе, с которым связывает давняя история взаимоотношений. Соль в том, что «Атлетико» считает Диего Симеоне главной звездой клуба, Эль Чоло — краеугольный камень системы, которую сам и построил, именно поэтому он зарабатывает больше любого футболиста. Без него не было бы и «Атлетико» таким, каким мы его знаем сейчас. Этот аргумент можно применить и в пользу Месси: какой была бы «Барселона» начала XXI века, если бы Лео не попал в «Ла Масию» в 2000 году?