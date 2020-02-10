«Реал» имеет худший показатель по трансферному балансу за два прошлых окна

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10 февраля 2020, 20:54

CIES Football Observatory составил рейтинг клубов по трансферному балансу за последние два окна (летнее и зимнее).

Худший показатель числится за мадридским «Реалом». «Сливочные» при расходах в 330 млн евро, заработали лишь 149. Отрицательный баланс составил 181 миллион евро.

На втором месте неожиданно расположилась «Астон Вилла» с разницей между покупками и заработками в 169 миллионов евро. Третье место досталось «Барселоне» - разница 166 млн евро.

Топ-10 команд с отрицательными балансом:

Лучший трансферный баланс имеет лондонский «Челси».