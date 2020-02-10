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«Реал» имеет худший показатель по трансферному балансу за два прошлых окна

10 февраля 2020, 20:54

CIES Football Observatory составил рейтинг клубов по трансферному балансу за последние два окна (летнее и зимнее).

Худший показатель числится за мадридским «Реалом». «Сливочные» при расходах в 330 млн евро, заработали лишь 149. Отрицательный баланс составил 181 миллион евро.

На втором месте неожиданно расположилась «Астон Вилла» с разницей между покупками и заработками в 169 миллионов евро. Третье место досталось «Барселоне» - разница 166 млн евро.

Топ-10 команд с отрицательными балансом:

«Реал» имеет худший показатель по трансферному балансу за два прошлых окна

Лучший трансферный баланс имеет лондонский «Челси».

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил Керосинщик против Князя
вчера в 21:24
Ты хоть раз слышал республика Каталония? Автономия, один из регионов Испании, богатая промышленность, туризм, соответственно и налоговых отчислений больше.
рус фан
рус фан ответил League1
вчера в 19:26
И это лучший комментарий? ФУУУ, позорише. Ты ешё скажи, что Куртуа продать надо срочно, поскольку он ничего не делает, так как Рамос там всё делает за него.
А чем не понравился мой коммент? Про Куртуа и Рамоса я не писал, про тех кто после первой четверки, у меня написано возможно!, я лично не хотел бы ухода Марса и Модрича, но если Интер например предложит Луке контракт на года 3-4 с зп больше чем в Реале, то скорее всего 34-летний хорват уйдет, ну и т.д.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Agamaga
вчера в 18:31
Каталония - республика и поэтому она налоги платит меньше.
League1
League1 ответил рус фан
вчера в 17:47
Если Реал возьмет Ла Лигу затраты считаю будут окуплены, если еще и за финал ЛЧ зацепятся то точно будут в плюсе. Реал летом будет разгружать ведомость, уйдут скорее всего: Хамес, Бэйл, Диас, Иско, возможно так же покинут команду: Марсело, Модрич, Асенсио, Йович. Кстати есть еще вариант развития событий, Зидан не берет ни один турнир и его увольняют, новая метла то еще может устроить. Лето будет веселым в трансферном смысле похоже в этом сезоне.
И это лучший комментарий? ФУУУ, позорише. Ты ешё скажи, что Куртуа продать надо срочно, поскольку он ничего не делает, так как Рамос там всё делает за него.
Agamaga
Agamaga ответил Керосинщик против Князя
вчера в 17:00
Каталония, как известно, самый богатый регион Испании. Значит и платят больше остальных. Это как в России ХМАО, который отчисляет в федеральный бюджет больше всех.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Agamaga
вчера в 15:37
И сколько Каталония заплатила налог Мадриду?
Agamaga
Agamaga
вчера в 14:34
Деньги налогоплательщиков Испании. Выделят ещё на очередного Бэйла, Азара.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил рус фан
вчера в 11:50
В минусе останутся. Барса почти каждый год берет кубки, чемпионаты, а все равно в минусе.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 11:48
В плюсе всегда был лондонский Арсенал.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
вчера в 10:50
А зенит вне конкурса?
Gelious
Gelious ответил League1
вчера в 09:51
Очень даже случайно Реал оказался на первом месте. Наверное впервые за 10 лет. Обычно барса тратит бабло немерено на покупку всяких топчиков и не очень топчиков. При чём всё это делает какими-то грязными способами: то Коутинньо увели из Ливерпуля и с успехом загубили, а сами позорно продули этому же Ливерпулю, то Дембеля из Боруссии увели самым подлым образом и также успешно его сгноили, то Гризмана из Атлетико не без скандала умыкнули. А про историю с неймарихой можно вообще говорить бесконечно. Барса - это сплошной позор футбола.
Еще Малком с Ромой порадовали
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:55
Тратить Реал умеет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:54
Живут не по средствам, и никто их не трогает...
рус фан
рус фан
вчера в 02:20
Если Реал возьмет Ла Лигу затраты считаю будут окуплены, если еще и за финал ЛЧ зацепятся то точно будут в плюсе. Реал летом будет разгружать ведомость, уйдут скорее всего: Хамес, Бэйл, Диас, Иско, возможно так же покинут команду: Марсело, Модрич, Асенсио, Йович. Кстати есть еще вариант развития событий, Зидан не берет ни один турнир и его увольняют, новая метла то еще может устроить. Лето будет веселым в трансферном смысле похоже в этом сезоне.
Apsny
Apsny
10 февраля в 22:58
Чужие деньги разве посчитаешь)).
Сантус
Сантус
10 февраля в 22:19
Почему два?Возьмите десять окон,ой как изменятся показатели.А ещё в тренде сравнивать декаду,то есть десять лет.Не стоит благодарить за наводку....)Думаю сможете найти данные и без пиндосов...)
League1
League1
10 февраля в 22:15
Очень даже случайно Реал оказался на первом месте. Наверное впервые за 10 лет. Обычно барса тратит бабло немерено на покупку всяких топчиков и не очень топчиков. При чём всё это делает какими-то грязными способами: то Коутинньо увели из Ливерпуля и с успехом загубили, а сами позорно продули этому же Ливерпулю, то Дембеля из Боруссии увели самым подлым образом и также успешно его сгноили, то Гризмана из Атлетико не без скандала умыкнули. А про историю с неймарихой можно вообще говорить бесконечно. Барса - это сплошной позор футбола.
Insanely cool
Insanely cool ответил allemz
10 февраля в 22:04
Верим в дух Зиндуна.
Лучше верь в дух вашего лысого физрука из города свободной любви и ЛГБТ, ну и свеого идола гномыча
allemz
allemz
10 февраля в 21:31
Верим в дух Зиндуна.
Gelious
Gelious
10 февраля в 21:22
Еще напродают
Bom Bom
Bom Bom
10 февраля в 21:14
Астон Вилле с такими тратами еще не хватало вернуться в Чемпионшип) Вот наглядный пример отвратного менеджмента.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
10 февраля в 21:13
181 млн.значит ушли на судей
Footbolista
Footbolista ответил particular
10 февраля в 21:12
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    10 февраля в 21:11
    Когда команда идёт в лидерах, то на трансферный баланс можно не обращать много внимания. А если команда с плохим трансферным балансом болтается в середине таблицы, это уже говорит о плохом, неэффективном менеджменте
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST
    10 февраля в 21:09
    И при этом не купили ни одного нормального игрока, это ппц...
    Медив
    Медив ответил Gallardo27
    10 февраля в 21:08
    И за счёт чего Астон Вилла вынернет из этой ж...? 🤔
    Клубы Чемпионшипа за повышение получают в сумме около 100 лямов выплатами растянутыми на три года. По-этому финальный матч плей-офф Чемпионшипа считается самым кассовым в мире футбола. Победа в финале ЛЧ не принесет единоразово столько денег
    Raamtvall
    Raamtvall
    10 февраля в 21:08
    Давайте просто вспомним, что балет на ДВОИХ напов грохнул 300 лимонов (на ветер в итоге) плюс потом ещё Гризманн за 100 и эти кредиты выплачиваются до сих пор. И они ещё кого-то хотят вместо кусачего.
    Альфамен
    Альфамен ответил Sunny.
    10 февраля в 21:05
      particular
      particular
      10 февраля в 21:03
      Баланс немного разбалансировался..:) Испанцы и англы, со временем, выровняются...
      Gallardo27
      Gallardo27
      10 февраля в 21:03
      И за счёт чего Астон Вилла вынернет из этой ж...? 🤔
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