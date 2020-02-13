Роджерс: «Не хочу говорить о слухах об Адаме Лаллане сейчас»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду полузащитника «Ливерпуля» Адама Лалланы.
Адам - игрок фантастического уровня, и именно я привёл его в «Ливерпуль» в своё время. Я знал о его способностях, когда он выступал ещё молодым игроком за «Саутгемптон». Он прекрасно показывал себя за «Ливерпуль», и я уверен, что он рассмотрит все варианты, которые ему предложат в конце сезона.
Но об этом не стоит говорить сейчас. Мы говорили о трансферах весь январь. Мне не нужно в данный момент говорить о летнем трансферном окне. Хочу лишь добавить, что Лаллана является игроком высокого класса.
Также по слухам, Адам может вернуться в «Саутгемптон».
уже много раз пробовали - ну никак не идет. И черточку убирали, и букву другую ставили и никак. Вот этот ник, с которого пишу, был зарегистрирован позже, и прошел без проблем, а тот ник не идет и все. Спросите у прогера, может он скажет? Ну не регистрируется и все.
Может слишком длинный ник, или еще чего?
уже много раз пробовали - ну никак не идет. И черточку убирали, и букву другую ставили и никак. Вот этот ник, с которого пишу, был зарегистрирован позже, и прошел без проблем, а тот ник не идет и все. Спросите у прогера, может он скажет? Ну не регистрируется и все.
Может слишком длинный ник, или еще чего?