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Роджерс: «Не хочу говорить о слухах об Адаме Лаллане сейчас»

сегодня, 10:23

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду полузащитника «Ливерпуля» Адама Лалланы.

Адам - игрок фантастического уровня, и именно я привёл его в «Ливерпуль» в своё время. Я знал о его способностях, когда он выступал ещё молодым игроком за «Саутгемптон». Он прекрасно показывал себя за «Ливерпуль», и я уверен, что он рассмотрит все варианты, которые ему предложат в конце сезона.

Но об этом не стоит говорить сейчас. Мы говорили о трансферах весь январь. Мне не нужно в данный момент говорить о летнем трансферном окне. Хочу лишь добавить, что Лаллана является игроком высокого класса.

Также по слухам, Адам может вернуться в «Саутгемптон». 

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renamed 18
renamed 18
сегодня в 17:57
Почему никак не удается зарегистрировать ник "Aдриатическо Патриотическая Свинья"

уже много раз пробовали - ну никак не идет. И черточку убирали, и букву другую ставили и никак. Вот этот ник, с которого пишу, был зарегистрирован позже, и прошел без проблем, а тот ник не идет и все. Спросите у прогера, может он скажет? Ну не регистрируется и все.

Может слишком длинный ник, или еще чего?
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