Роджерс: «Не хочу говорить о слухах об Адаме Лаллане сейчас»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду полузащитника «Ливерпуля» .

Адам - игрок фантастического уровня, и именно я привёл его в «Ливерпуль» в своё время. Я знал о его способностях, когда он выступал ещё молодым игроком за «Саутгемптон». Он прекрасно показывал себя за «Ливерпуль», и я уверен, что он рассмотрит все варианты, которые ему предложат в конце сезона.

Но об этом не стоит говорить сейчас. Мы говорили о трансферах весь январь. Мне не нужно в данный момент говорить о летнем трансферном окне. Хочу лишь добавить, что Лаллана является игроком высокого класса.