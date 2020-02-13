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Бийол: «Больше всего меня потрясает чистота Москвы – ни соринки»

сегодня, 09:25

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о жизни в Москве. 21-летний игрок родом из поселения Вузеница (Словения), в котором проживает менее 3 тыс. человек.

Как чувствую себя в многомиллионной Москве? У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя её по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжёлому трафику.

Что касается самого большого потрясения за полтора года в России, это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 17 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Недавно Яка был признан лучшим молодым футболистом Словении.

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Все комментарии
Migelito
Migelito ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 16:28
Питер строит за счет своего города, Москва за счет всех городов. Поэтому в Питере в принципе мало денег на строительство. Если ты хочешь инфу по откатам в Москве в строительстве, то вот она: в Москве за последние несколько лет каждый километр метро обходился в 4 раза дороже, чем в Мадриде на аналогичной глубине залегания.
Я не спорю. С Европой сравнивать вообще бессмысленно. И по поводу мусора в Москве тоже футболист толком ничего не знает. На том же Арбате завернуть в переулок любой - там ужас что творится. В Питере же когда я там по работе был облагораживали тоже только фасады, выходящие на оживленные центральные улицы. Во дворах - все как было при царях, так и осталось)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Migelito
сегодня в 16:13
Что то мне подсказывает, что откатинг и коррупинг в Питере такой, что Москве и не снилось. Я сейчас не только о распил-арене. Такими темпами две станции метро это еще хорошо)
Питер строит за счет своего города, Москва за счет всех городов. Поэтому в Питере в принципе мало денег на строительство.

Если ты хочешь инфу по откатам в Москве в строительстве, то вот она: в Москве за последние несколько лет каждый километр метро обходился в 4 раза дороже, чем в Мадриде на аналогичной глубине залегания.
Migelito
Migelito ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:43
Да, это круто, когда в Москве за федеральный счет строится по десять станций метро в год, в то время, как в Питере по паре станций за десять лет - при том, что он растет такими же темпами, а в Омске недостроенное метро закрывают, потому что нет денег.
Что то мне подсказывает, что откатинг и коррупинг в Питере такой, что Москве и не снилось. Я сейчас не только о распил-арене. Такими темпами две станции метро это еще хорошо)
Гавроша
Гавроша
сегодня в 13:33
Чтобы убрать соринки, Масквабад ограбил всю Россию!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:46
Бийол:"Не видел такого ни в одной другой столице."

Вот пускай мэры других столиц берут пример с нашего.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:45
в центре да... и у меня в городе в центре чисто.
galem72
galem72
сегодня в 11:24
"...что касается самого большого потрясения за полтора года в России, это чистота..."

Нужно уметь отделять мух от котлет! Москва — это не вся Россия! Вэлкам в рашн Пермь, Свердловск, Челябу, Омск или Красноярск. Там этот словенец поистине потрясётся. ))

Бюджет Тюмени за 19 год составил 33млрд, а столицы — 2800млрд.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:06
Из деревни в нормальный город приехал, неудивительно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:03
Да, это круто, когда в Москве за федеральный счет строится по десять станций метро в год, в то время, как в Питере по паре станций за десять лет - при том, что он растет такими же темпами, а в Омске недостроенное метро закрывают, потому что нет денег.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 10:48
Надо понимать, что Москва, может быть, и красива – как цыганская баронша. Но это ворованная красота, потому что каждый огонечек этого великолепия украден у несчастных российских городков, в которых нет ничего, кроме грязи, парящихся очковых сортиров, 3 лампочек, 2 троллейбусов, безработицы и битых стекол.

Москва ради витрины обобрала Россию, которая осталась такой же неприглядной и страшной. Эти огни высосанного Кургана, Омска, Новокузнецка, Выборга… Я уже не говорю про эти мелкие, совсем адские городишки, где единственное украшение – треснувший обелиск.
5_kjzm6dns26
5_kjzm6dns26
сегодня в 10:34
триллионы в бюджете, еще бы там мусор был
Lewa2708
Lewa2708 ответил SHMEL
сегодня в 10:16
Местные мусорят больше, чем приезжие, я думаю это так. А насчёт руководства, они просто не хотят это организовывать
drug01
drug01
сегодня в 09:52
Это радует!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:52
Комплимент Собянину...))
Часто бываю в Москве...Действительно изменения в лучшую сторону....
Появилась некая ухоженность...Радующая глаз...Не смотря на перенаселенность....
SHMEL
SHMEL ответил Lewa2708
сегодня в 09:51
Всю чистоту, видимо, в Москве только и наводят, а приехал бы он в Пермь)
Так а кто мешат руковдству Перми и её жителям навести порядок? И кто те подлые люди, что приезжают мусорить в Пермь?
Dinamikk
Dinamikk ответил Lewa2708
сегодня в 09:49
Всю чистоту, видимо, в Москве только и наводят, а приехал бы он в Пермь)
    Lewa2708
    Lewa2708
    сегодня в 09:38
    Всю чистоту, видимо, в Москве только и наводят, а приехал бы он в Пермь)
    Begemott
    Begemott
    сегодня в 09:33
    Вся грязь на стадионах скопилась.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 09:32
    ну молодец)) теперь начинай стабильно забивать)))
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:32
    Яка становится для ЦСКА по настоящему ценным игроком.За последнее время он возмужал и окреп в игровом плане.
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