Бийол: «Больше всего меня потрясает чистота Москвы – ни соринки»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о жизни в Москве. 21-летний игрок родом из поселения Вузеница (Словения), в котором проживает менее 3 тыс. человек.
Как чувствую себя в многомиллионной Москве? У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя её по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжёлому трафику.
Что касается самого большого потрясения за полтора года в России, это чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице.
В текущем сезоне хавбек сыграл в 17 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Недавно Яка был признан лучшим молодым футболистом Словении.
Если ты хочешь инфу по откатам в Москве в строительстве, то вот она: в Москве за последние несколько лет каждый километр метро обходился в 4 раза дороже, чем в Мадриде на аналогичной глубине залегания.
Если ты хочешь инфу по откатам в Москве в строительстве, то вот она: в Москве за последние несколько лет каждый километр метро обходился в 4 раза дороже, чем в Мадриде на аналогичной глубине залегания.
Вот пускай мэры других столиц берут пример с нашего.
Вот пускай мэры других столиц берут пример с нашего.
Нужно уметь отделять мух от котлет! Москва — это не вся Россия! Вэлкам в рашн Пермь, Свердловск, Челябу, Омск или Красноярск. Там этот словенец поистине потрясётся. ))
Бюджет Тюмени за 19 год составил 33млрд, а столицы — 2800млрд.
Нужно уметь отделять мух от котлет! Москва — это не вся Россия! Вэлкам в рашн Пермь, Свердловск, Челябу, Омск или Красноярск. Там этот словенец поистине потрясётся. ))
Бюджет Тюмени за 19 год составил 33млрд, а столицы — 2800млрд.
Москва ради витрины обобрала Россию, которая осталась такой же неприглядной и страшной. Эти огни высосанного Кургана, Омска, Новокузнецка, Выборга… Я уже не говорю про эти мелкие, совсем адские городишки, где единственное украшение – треснувший обелиск.
Москва ради витрины обобрала Россию, которая осталась такой же неприглядной и страшной. Эти огни высосанного Кургана, Омска, Новокузнецка, Выборга… Я уже не говорю про эти мелкие, совсем адские городишки, где единственное украшение – треснувший обелиск.
Часто бываю в Москве...Действительно изменения в лучшую сторону....
Появилась некая ухоженность...Радующая глаз...Не смотря на перенаселенность....
Часто бываю в Москве...Действительно изменения в лучшую сторону....
Появилась некая ухоженность...Радующая глаз...Не смотря на перенаселенность....