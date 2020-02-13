Маркизио: «Бывают моменты, когда я думаю, что могу стать тренером»

Бывший полузащитник «Ювентуса» в интервью DAZN порассуждал на тему возможной тренерской карьеры.

Бывают моменты, когда я думаю, что могу стать тренером, потому что футбол был моей жизнью. Я часто анализирую игры с товарищами по команде, но анализ игры не означает, что вы знаете, как быть тренером.

Конечно, я мог бы представить свое будущее в «Юве», но это не значит, что это произойдет. Я пока еще не могу понять, что ждет меня в будущем.