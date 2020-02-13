ГлавнаяНовости

Маркизио: «Бывают моменты, когда я думаю, что могу стать тренером»

сегодня, 09:13

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио в интервью DAZN порассуждал на тему возможной тренерской карьеры. 

Бывают моменты, когда я думаю, что могу стать тренером, потому что футбол был моей жизнью. Я часто анализирую игры с товарищами по команде, но анализ игры не означает, что вы знаете, как быть тренером. 

Конечно, я мог бы представить свое будущее в «Юве», но это не значит, что это произойдет. Я пока еще не могу понять, что ждет меня в будущем.

Ранее Маркизио рассказал, почему его стали называть «маленьким принцем».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куадрадо: «Думаю, критика в адрес „Ювентуса“ была чрезмерной»
Сегодня, 22:29 Комментарии1
Ривалдо: «Не могу представить Месси в Европе где-либо, кроме „Барселоны“»
Сегодня, 21:08 Комментарии5
Вальверде: «Рад, что тренировал „Барселону“, это был невероятный опыт»
Сегодня, 20:54 Комментарии1
Скалони: «Месси лучший, даже если не забивает»
Сегодня, 20:39 Комментарии12
Вальверде: «В Лиге чемпионов всё зависит от одного матча»
Сегодня, 20:18 Комментарии7
Алиссон: «Мы наслаждаемся игрой, хотим стать чемпионами»
Сегодня, 20:05 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 14:46
Прекрасная была карьера, если не перешёл зенит..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:37
Работа на телевидении самое то - как раз там востребован анализ игры с товарищами.
112910415
112910415
сегодня в 10:33
что ж, Сергей Богданович, спасибо за всё, замена есть !
Alpribas
Alpribas
сегодня в 09:53
Лучше не надо.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:45
Попробуй...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100