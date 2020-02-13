Вальверде: «Рад, что тренировал „Барселону“, это был невероятный опыт»

Бывший главный тренер «Барселоны» поделился мнением о своей работе в каталонском клубе:

Тренировать «Барселону» - это невероятный опыт. Рад, что работал в этом клубе. Все сводится к результатам, я как тренер это понимал. Я не думаю, что со мной несправедливо обошлись. Зачем вспоминать прошлое?

Я заинтересован в том, чтобы двигаться вперед. Однако еще не принял решения. Может быть, я отправлюсь в путешествие. Иньеста рассказывал мне о Японии. Планирую поехать и посмотреть на некоторые команды, встретиться с тренерами, чтобы обсудить с ними проблемы в нашей профессии.