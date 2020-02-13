Вальверде: «В Лиге чемпионов всё зависит от одного матча»

Бывший главный тренер «Барселоны» поделился мнением о вылетах каталонцев из Лиги чемпионов после поражений в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»:

Для меня эти ситуации различны. В Римы мы не смогли закончить начатое, поэтому всегда считал, что мы могли исправить это. В игре с «Ливерпулем» хотели избежать быстрый мяч, однако нам это не удалось. Затем они забили дважды за минуту. Мы для себя создали выигрышную ситуацию в первой встрече с «Ливерпулем». Могли ту игру выиграть с разницей в четыре гола.