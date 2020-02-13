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Вальверде: «В Лиге чемпионов всё зависит от одного матча»

сегодня, 20:18

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о вылетах каталонцев из Лиги чемпионов после поражений в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»:

Для меня эти ситуации различны. В Римы мы не смогли закончить начатое, поэтому всегда считал, что мы могли исправить это. В игре с «Ливерпулем» хотели избежать быстрый мяч, однако нам это не удалось. Затем они забили дважды за минуту. Мы для себя создали выигрышную ситуацию в первой встрече с «Ливерпулем». Могли ту игру выиграть с разницей в четыре гола.

Лигу чемпионов очень сложно выиграть. В ней, как и на ЧМ с Лигой Европы, исход всего турнира зависит от одного матча. Чемпионат, напротив, показывает тебе то, что ты сделал за весь год. Сейчас «Ливерпуль» больше внимания уделяет АПЛ, потому что давно не становился чемпионом.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» после победы в домашнем матче (3:0) уступила на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:4. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:56
А раньше он этого не знал, только сейчас глаза открылись
Cympak-05
Cympak-05 ответил Альфамен
сегодня в 21:26
Оба сезона почти под копирку. Не большая лихорадка приходиться на октябрь ноябрь, январь нагрузочный месяц опять лихорадка. И с середины февраля набор формы и отрыв в чемпионате. Как продержался .... да просто в первый год хороший результат , для тренера который не тренировал топов. Почему не уволили после второго, просто прислушались к игрокам которые поддерживали тренера
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:21
Позорный тренер-забивать в гранде у себя 3-0 и два раза с позором вылететь не каждый может,очень большой трус.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 21:10
Просто в вальверды не было меня и моих коллег. Без меня и Барселона не так успешна.
Альфамен
Альфамен ответил Cympak-05
сегодня в 20:41
Тренер,работающий в таком клубе как Барса,не умеет настроить и подготовить команду к конкретному матчу???Тогда я не понимаю как он столько в Каталонии продержался...
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 20:32
В этом и проблема. Вальверде тактик который готовил команду на длинный сезон. А не на конкретный матч..... Команда с ним всегда на пик выходила с середины февраля
Vave666
Vave666
сегодня в 20:30
Вот поэтому и бывший тренер!))
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