Вальверде: «В Лиге чемпионов всё зависит от одного матча»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о вылетах каталонцев из Лиги чемпионов после поражений в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»:
Для меня эти ситуации различны. В Римы мы не смогли закончить начатое, поэтому всегда считал, что мы могли исправить это. В игре с «Ливерпулем» хотели избежать быстрый мяч, однако нам это не удалось. Затем они забили дважды за минуту. Мы для себя создали выигрышную ситуацию в первой встрече с «Ливерпулем». Могли ту игру выиграть с разницей в четыре гола.
Лигу чемпионов очень сложно выиграть. В ней, как и на ЧМ с Лигой Европы, исход всего турнира зависит от одного матча. Чемпионат, напротив, показывает тебе то, что ты сделал за весь год. Сейчас «Ливерпуль» больше внимания уделяет АПЛ, потому что давно не становился чемпионом.
Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» после победы в домашнем матче (3:0) уступила на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:4.