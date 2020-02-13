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Алиссон: «Мы наслаждаемся игрой, хотим стать чемпионами»

сегодня, 20:05

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал про цели мерсисайдцев:

Мы хотим выиграть титул и сделаем все для этого. Просто фокусируемся на главной цели. Необходимо сосредоточиться на себе. У нас удивительная команда с удивительными игроками. Когда один уходит с поля, то другой вступает в игру. Например, когда я получил травму, то Адриан хорошо выступал вместо меня. Это касается и других футболистов. Фабиньо уходит, выходит другой, но ничего не меняется. Каждый вносит свой вклад на поле. Хорошо быть на вершине. По-настоящему наслаждаемся этим. Работаем для того, чтобы так и было.

Чтобы выигрывать матчи, необходимо наслаждаться своей игрой. Иначе не получится проводить встречи с такой интенсивностью. Стараемся изо всех сил и пытаемся быть счастливыми на поле.

Ранее вратарь «красных» Адриан высоко отозвался об Алиссоне. 

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:53
90% работы в АПЛ сделано. Вряд-ли кто-то догонит
youtomee
youtomee
сегодня в 21:03
так уже давно стали чемпионами, другие вариантов там и близко нет
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:46
"Когда мы забиваем больше голов чем соперник, то тогда мы выигрываем матчи"
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