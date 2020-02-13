Алиссон: «Мы наслаждаемся игрой, хотим стать чемпионами»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал про цели мерсисайдцев:

Мы хотим выиграть титул и сделаем все для этого. Просто фокусируемся на главной цели. Необходимо сосредоточиться на себе. У нас удивительная команда с удивительными игроками. Когда один уходит с поля, то другой вступает в игру. Например, когда я получил травму, то Адриан хорошо выступал вместо меня. Это касается и других футболистов. Фабиньо уходит, выходит другой, но ничего не меняется. Каждый вносит свой вклад на поле. Хорошо быть на вершине. По-настоящему наслаждаемся этим. Работаем для того, чтобы так и было.

Чтобы выигрывать матчи, необходимо наслаждаться своей игрой. Иначе не получится проводить встречи с такой интенсивностью. Стараемся изо всех сил и пытаемся быть счастливыми на поле.