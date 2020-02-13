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Скалони: «Месси лучший, даже если не забивает»

сегодня, 20:39

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в клубе и в национальной команде:

Я не думаю, что Месси в сборной выглядит по-другому, чем в клубе. Он несет одинаковую ответственность и в «Барселоне», и в сборной Аргентины.

Когда люди говорят о том, что Лионель провел плохой матч, то он был лучшим на поле. Он является лучшим игроком, даже если не забивает или не играет ярко.

Месси является одним из лучших в мире в первой линии отбора, потому что делает все быстро.

Ранее Скалони заявлял, что Месси будет лучшим до тех пор, пока сам этого хочет. 

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 23:14
Месси...Месси...Генииииий
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:37
Согласен с мнением Скалони
abramjan
abramjan
сегодня в 22:11
Конечно...он столько для сборной сделал)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:48
Бог
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:40
уже лучший и в отборе... что они несут?!
shlomo
shlomo
сегодня в 21:28
Правильно сказал....
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:02
Странно просто, что Скалони забыл, что лучший на КА был Мартинес))
Злой он на Мартинеса, за то что тот счёт открыл на кампноу и заставил Скалони понервничать. Аха-ха)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:59
На то он и икона)
Странно просто, что Скалони забыл, что лучший на КА был Мартинес))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 20:57
Нормальный аргентинский подход, как ни стараются другие игроки, лучший будет все равно Месси, хотя никто уже не помнит, когда он что-нибудь полезное для сборной сделал)
На то он и икона)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:56
Если он не забивает
С носков допинг подъедает
Если вдруг ударят в ножку
Тянет сразу ко рту ложку
Если продолжает плач -
Золотой получит мяч
Коль накрыли ревизоры -
Скинет он бабло в офшоры
Прослыл в сборной полным дном
Ну так в чём же лучший гном?


Аха-ха)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:48
Нормальный аргентинский подход, как ни стараются другие игроки, лучший будет все равно Месси, хотя никто уже не помнит, когда он что-нибудь полезное для сборной сделал)
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:44
Вот потому сборная Аргентины и не выиграла ничего в последнее время,что нет там нормального тренера,одни жо....лизы.
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