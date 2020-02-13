Скалони: «Месси лучший, даже если не забивает»

Главный тренер сборной Аргентины поделился мнением об игре форварда «Барселоны» в клубе и в национальной команде:

Я не думаю, что Месси в сборной выглядит по-другому, чем в клубе. Он несет одинаковую ответственность и в «Барселоне», и в сборной Аргентины.

Когда люди говорят о том, что Лионель провел плохой матч, то он был лучшим на поле. Он является лучшим игроком, даже если не забивает или не играет ярко.

Месси является одним из лучших в мире в первой линии отбора, потому что делает все быстро.