Скалони: «Месси лучший, даже если не забивает»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси в клубе и в национальной команде:
Я не думаю, что Месси в сборной выглядит по-другому, чем в клубе. Он несет одинаковую ответственность и в «Барселоне», и в сборной Аргентины.
Когда люди говорят о том, что Лионель провел плохой матч, то он был лучшим на поле. Он является лучшим игроком, даже если не забивает или не играет ярко.
Месси является одним из лучших в мире в первой линии отбора, потому что делает все быстро.
Ранее Скалони заявлял, что Месси будет лучшим до тех пор, пока сам этого хочет.
С носков допинг подъедает
Если вдруг ударят в ножку
Тянет сразу ко рту ложку
Если продолжает плач -
Золотой получит мяч
Коль накрыли ревизоры -
Скинет он бабло в офшоры
Прослыл в сборной полным дном
Ну так в чём же лучший гном?
Аха-ха)
С носков допинг подъедает
Если вдруг ударят в ножку
Тянет сразу ко рту ложку
Если продолжает плач -
Золотой получит мяч
Коль накрыли ревизоры -
Скинет он бабло в офшоры
Прослыл в сборной полным дном
Ну так в чём же лучший гном?
Аха-ха)