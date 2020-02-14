Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о Шатове

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что в клуб может перейти полузащитник «Зенита» .

Мы рассматриваем нескольких футболистов и ведём с ними переговоры. Есть ли в этом списке Шатов, я вам не скажу. И вообще не буду называть вам фамилии. Есть вероятность, что о каждом из них будут говорить «может перейти».