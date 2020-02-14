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Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о Шатове

сегодня, 06:17

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что в клуб может перейти полузащитник «Зенита» Олег Шатов.

Мы рассматриваем нескольких футболистов и ведём с ними переговоры. Есть ли в этом списке Шатов, я вам не скажу. И вообще не буду называть вам фамилии. Есть вероятность, что о каждом из них будут говорить «может перейти».

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Сп62
Сп62
сегодня в 12:56
Количество информации зашкаливает.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:47
Есть ли в этом списке Шатов, я вам не скажу.

Есть ли в этом списке Семак, я вам не скажу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:39
Короче Шатова подпишут, если с Малкомом не срастётся.
mortid
mortid ответил cska1948
сегодня в 10:59
Складывается впечатление, что ВЕСЬ Зенит постепенно переберётся в Сочи.
Там теплее. Да и в Европе если что, это не мы позорились :D
cska1948
cska1948
сегодня в 10:27
Складывается впечатление, что ВЕСЬ Зенит постепенно переберётся в Сочи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:57
Шатов то что натворил ???
Его то за что в спортивно-исправительный клуб ???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Leha-ha50
сегодня в 07:52
А из Сочи куда игроки проследуют??? Ведь Полоз, Заболотный и еще некоторые даже в Сочах не тянут???
Если смогут увисеть в РПЛ - останутся в клубе, а нет - так кто посильнее найдёт себе другую команду. А слабаки будут пылит в пердиве...
LOpp
LOpp
сегодня в 07:25
Из Зенита в Сочи также надо передать часть скамейки для запасных
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 07:23
Слухи они и в Сочи - слухи...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:48
А из Сочи куда игроки проследуют??? Ведь Полоз, Заболотный и еще некоторые даже в Сочах не тянут???
112910415
112910415
сегодня в 06:35
ещё Кириенко не позвонил
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