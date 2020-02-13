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«Локомотив» не договорился об аренде Выдры из-за разногласий с агентом

сегодня, 20:31

«Локомотив» не сумел договориться об аренде форварда «Бернли» Матея Выдры. Сделка не совершилась из-за разногласий московского клуба с агентом футболиста. Переговоры могут быть возобновлены, только если агент пойдет навстречу руководству «железнодорожников».  

Контракт Выдры с «Бернли» рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в шести матчах АПЛ и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что в «Локомотив» может перейти форвард «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович. Сообщалось, что представители игрока предложили его услуги «железнодорожникам».

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Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 21:23
Неизвестно кому повезло.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:10
Выдра-путешественница какая-то получается.Возможно,это второй "неуловимый Джо"...
Faustello
Faustello
сегодня в 20:38
В Локо уже есть выдра Кмкнадза, вторая выдра это перебор )))
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