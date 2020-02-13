«Локомотив» не договорился об аренде Выдры из-за разногласий с агентом

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сегодня, 20:31

«Локомотив» не сумел договориться об аренде форварда «Бернли» Матея Выдры. Сделка не совершилась из-за разногласий московского клуба с агентом футболиста. Переговоры могут быть возобновлены, только если агент пойдет навстречу руководству «железнодорожников».

Контракт Выдры с «Бернли» рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в шести матчах АПЛ и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что в «Локомотив» может перейти форвард «Шанхай СИПГ» . Сообщалось, что представители игрока предложили его услуги «железнодорожникам».