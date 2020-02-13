«Ливерпуль» вступил в борьбу за Санчо

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сегодня, 07:14

«Ливерпуль» пополнил список топ-клубов Европы, претендующих на полузащитника дортмундской «Боруссии» .

По данным источника, мерсисайдцы уведомили немецкий клуб о своём намерении подписать 19-летнего игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Боруссия» будет требовать за Санчо не менее 100 млн фунтов (€ 119 млн). Предложение также готовят «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Вчера появилась информация о том, что Санчо намерен покинуть «Боруссию» этим летом.