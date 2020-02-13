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«Ливерпуль» вступил в борьбу за Санчо

сегодня, 07:14

«Ливерпуль» пополнил список топ-клубов Европы, претендующих на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

По данным источника, мерсисайдцы уведомили немецкий клуб о своём намерении подписать 19-летнего игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Боруссия» будет требовать за Санчо не менее 100 млн фунтов (€ 119 млн). Предложение также готовят «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Вчера появилась информация о том, что Санчо намерен покинуть «Боруссию» этим летом.

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Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Kirgudu
сегодня в 15:23
С какого хрен лузеры топ-клуб?
    Kudos
    Kudos
    сегодня в 12:25
    удачи лишь
    ЛФK
    ЛФK ответил Kirgudu
    сегодня в 12:06
    Так про твой джуве в статье ни слова, лол
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 12:02
    я вот удивляюсь,как Юве проспала такие деньги,ведь Санчо-Панчо ушёл из Сити бесплатно!!! Видать в это время занимались подсчётами голов Роналду.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил dzvinka
    сегодня в 12:00
    Слабо верится что Клопп действительно интересуется им... парень слишком молод для таких денег, и к тому же у него характер не ахти... а Клопп не особый любитель таких вот чуваков с завышеным ЧСВ. скорей всего просто зондируют рынок, как и любой другой топ-клуб... ну и набивают цену потенциальным конкурентам из лиги.
    учитывая,что Дортмунд,для него далеко не чужой клуб.
    Doktor S
    Doktor S
    сегодня в 11:59
    Удачи!
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 11:57
    Слабо верится что Клопп действительно интересуется им... парень слишком молод для таких денег, и к тому же у него характер не ахти... а Клопп не особый любитель таких вот чуваков с завышеным ЧСВ.
    скорей всего просто зондируют рынок, как и любой другой топ-клуб... ну и набивают цену потенциальным конкурентам из лиги.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Kirgudu
    сегодня в 11:22
    С какого хрен лузеры топ-клуб?
    согласен,что Челси и МЮ, на фоне МанСити и Ливерпуля не могут считаться на данный момент топ-клубами.
    Kirgudu
    Kirgudu
    сегодня в 10:52
    С какого хрен лузеры топ-клуб?
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 09:58
    Я думаю за такие деньги Ливерпуль не согласится
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 08:55
    Клопп просто подогревает интерес к игроку, даже отвлекает внимание от намеченных целей.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 08:54
    в этом списке претендентов,самым комичным,выглядит МанСити.
    max74
    max74
    сегодня в 07:19
    Уж вступил, так вступил
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