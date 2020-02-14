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«Зенит»: «Аренду Кокорина в „Сочи“ не подтверждаем»

сегодня, 12:56

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию о том, что нападающий Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды. 

Футбольный клуб «Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет.

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ДСА
ДСА
сегодня в 15:48
Денег за аренду от Сочи еще не получили.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:43
Семак тоже поедет в Сочи !
злойшериф
злойшериф
сегодня в 15:37
млять отстаньте от человека достали уже ,то уходит то не уходит , дилетанты сидят на зарплате газпрома ,а мозгов с гулькин нос ,репутацию клуба испортили и даже не понимают этого олени
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:36
Осталось еще ВТБ встрять в это соревнование писюнов и перетащить Кокошу в Динамо на родину.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 15:32
застрял
makkie
makkie
сегодня в 15:10
Таким макаром Кокорин бездомным (без клуба) станет.

Парадокс - уйдёт от бомжей и станет... бомжом :)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:06
Клоунада продолжается!
Красноморец
Красноморец
сегодня в 14:55
Блин, поп-корн уже заканчивается! А они всё продолжают ))
Lazurny
Lazurny ответил nikoladolgov
сегодня в 14:49
Сидят два русских - Миллер и Ротенберг и меряются письками.
А третий русский, фердун, завидует.
Сергей Макаров 1
Сергей Макаров 1
сегодня в 14:47
Похоже за новостями о Кокорине нам готовят очередное повышение пенсионного возраста
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 14:40
Ха.Перейдёт,не перейдёт.Ещё никто в РОССИИ не отказал другу путина,ротенбергу.И даже миллер ему не указ.Как скажет,так и будет.Вообщем,знай своё место - холоп.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Некакойшенко
сегодня в 14:37
Санта Барбара в действии.
Сидят два русских - Миллер и Ротенберг и меряются письками.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:37
Отсутствие подтверждения из клуба ,как впрочем и согласие игрока,тренера и болельщиков в данной ситуации - вещь второстепенная....
Кому надо уже порешали...ещё в январе...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:35
о как!
112910415
112910415
сегодня в 14:33
всё строго по закону и строго по процедуре
высокий куратор должен официально кивнуть, и будет объявлено
куратор занят ... холопы разных уровней отчаянно боятся неловких движений ...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:28
Без Гаранта Конституции в этом вопросе не обойтись ....
А зачем нам какой-то Путин, надо сразу референдум проводить, всенародное волеизъявление так сказать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:28
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 14:27
    По закону жанра Кокорин должен впасть в кому и прийти в себя уже в Сочи с подписанным контрактом. Но уже надоело это как-то - финт "а-ля Сутормин" у Миллера затянулся
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 14:19
    Санта Барбара в действии.
    Project Pandora
    Project Pandora
    сегодня в 14:18
    Ха-ха-ха!!!
    kella
    kella
    сегодня в 14:18
    Давно пора усвоить, - собачка на поводке свободным не бывает!
    Messi_que_un_club
    Messi_que_un_club
    сегодня в 14:16
    Сидят три одноклубника и меряются. Один говорит, я из Барсы ушел, мне сам Месси посоветовал, другой - я ТТХ отказал, а Санек говорит: заели уже эти... даже в Сочи теперь не отпускают(
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 14:16
    Куда Сашка?Потонешь!
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 14:08
    Чувствую Сочи и Зенит решат, "Да недостанься же ты никому!"
    И вернут Сашу обратно в ФК Бутырка.
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 14:06
    Это не аренда, это подарок.
    Саше повяжут бант и он выпрыгнет из торта на вечеринке уважаемых людей.
    STVA 1
    STVA 1 ответил ЮГ РОССИИ
    сегодня в 14:05
    Действительно.... Щас вон про аренду Шатова в филиал (Сочи) слух пошёл.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 14:02
    Что, продали контракт полностью?)))
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 13:54
    Если бы не Кокорин,не чего было бы писать о трансферах в РПЛ
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 13:50
    Да какая разница что сказало руководство Зенита - кто оно? Болельщики уже все решили: собирайся Сашка - там тепло и море. Поверь нам.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:41
    из основы выгнали, в Сочи не отпускают.


    где логика?
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