«Зенит»: «Аренду Кокорина в „Сочи“ не подтверждаем»

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию о том, что нападающий Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды.
Футбольный клуб «Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет.
В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию о том, что нападающий Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды.
Футбольный клуб «Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет.
Парадокс - уйдёт от бомжей и станет... бомжом :)
Парадокс - уйдёт от бомжей и станет... бомжом :)
Кому надо уже порешали...ещё в январе...
Кому надо уже порешали...ещё в январе...
высокий куратор должен официально кивнуть, и будет объявлено
куратор занят ... холопы разных уровней отчаянно боятся неловких движений ...
высокий куратор должен официально кивнуть, и будет объявлено
куратор занят ... холопы разных уровней отчаянно боятся неловких движений ...
А зачем нам какой-то Путин, надо сразу референдум проводить, всенародное волеизъявление так сказать.
А зачем нам какой-то Путин, надо сразу референдум проводить, всенародное волеизъявление так сказать.
И вернут Сашу обратно в ФК Бутырка.
И вернут Сашу обратно в ФК Бутырка.
Саше повяжут бант и он выпрыгнет из торта на вечеринке уважаемых людей.
Саше повяжут бант и он выпрыгнет из торта на вечеринке уважаемых людей.
где логика?
где логика?