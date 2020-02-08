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«Арсенал» отдал Тудорие в аренду

сегодня, 10:21

Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что тульский клуб отдал нападающего Александру Тудорие в румынский «Волунтари» в аренду до конца сезона-2019/20.

Александру Тудорие отправился в аренду до конца сезона в свой бывший клуб - румынский «Волунтари». Этот форвард очень помог нам в одной из первых игр чемпионата, когда в Самаре забил важный гол. Но, к сожалению, в этом же матче Алекс получил травму, выбыл на длительное время, а потом не смог вернуться на прежний уровень.

Сейчас мы совместно с ним пришли к такому мнению, что на данном этапе ему будет целесообразнее вернуться в свою прежнюю команду. Ему там все знакомо, чемпионат уже возобновился, время на адаптацию не потребуется, и он будет обеспечен игровой практикой. Важно отметить, что большую заинтересованность в Алексе высказал главный тренер «Волунтари», который отлично знает возможности игрока.

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