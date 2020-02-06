«Крылья Советов» подписали полузащитника «Зенита»

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании полузащитника «Зенита» Сергея Иванова на правах аренды.
Соглашение с 23-летним игроком подписано на полгода с правом последующего выкупа. Футболист будет выступать под номером «30».
Ранее Иванов выступал за «Зенит-2» и «Кошице». Полузащитник находится в расположении самарского клуба с начала первого зимнего сбора.
В составе первой команды «Зенита» Иванов сыграл в одном матче. За вторую команду сыграл в 69 матчах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Сергей Иванов на правах аренды перешел в «Крылья»https://t.co/2yp8PhXysT— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 6, 2020
Также недавно «Крылья» приобрели голкипера «Сочи».