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«Крылья Советов» подписали полузащитника «Зенита»

сегодня, 13:08

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании полузащитника «Зенита» Сергея Иванова на правах аренды. 

Соглашение с 23-летним игроком подписано на полгода с правом последующего выкупа. Футболист будет выступать под номером «30».

Ранее Иванов выступал за «Зенит-2» и «Кошице». Полузащитник находится в расположении самарского клуба с начала первого зимнего сбора.

В составе первой команды «Зенита» Иванов сыграл в одном матче. За вторую команду сыграл в 69 матчах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Также недавно «Крылья» приобрели голкипера «Сочи».

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:00
Это из тех кто прыгает с лавки на лавку и себя найти не могут.
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 13:46
Перетасовка филиалов между собой. Продажная РПЛ.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:28
Типа это воспитанник Зенита.
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 13:24
Удачи Иванову в КС!
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