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Матчи Евро-2020 в Петербурге посетят около 50 тысяч финских болельщиков

10 февраля 2020, 15:03

Матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге, намерены посетить около 50 тысяч финских болельщиков. Об этом сообщил представитель МИД России в Петербурге Владимир Запевалов.

Финская сборная впервые играет в этом турнире после долгого перерыва. Наши финские коллеги заявили порядка 50 тысяч финских болельщиков, которые будут приезжать сюда на матчи, а может быть, и оставаться на какое-то время. Поэтому штаб создан, будем над этим работать.

Во время проведения группового этапа Евро-2020 сборная Финляндии будет тренироваться на базе под Петербургом. В самом городе команда проведет два матча в рамках группы B – это будут встречи со сборными России и Бельгии.

Ранее стало известно, что Петербургу присвоена наивысшая степень готовности к Евро-2020.    

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 февраля в 19:16
Срочно закрывайте в Питере все магазины со спиртным , а то Питеру - хана ! ))
ДАША Д
ДАША Д
10 февраля в 15:54
Финам повезло с группой: Дания и Питер рядом.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
10 февраля в 15:34
Финские партизаны ?
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