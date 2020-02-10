Матчи Евро-2020 в Петербурге посетят около 50 тысяч финских болельщиков

1581336200

10 февраля 2020, 15:03

Матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге, намерены посетить около 50 тысяч финских болельщиков. Об этом сообщил представитель МИД России в Петербурге Владимир Запевалов.

Финская сборная впервые играет в этом турнире после долгого перерыва. Наши финские коллеги заявили порядка 50 тысяч финских болельщиков, которые будут приезжать сюда на матчи, а может быть, и оставаться на какое-то время. Поэтому штаб создан, будем над этим работать.

Во время проведения группового этапа Евро-2020 сборная Финляндии будет тренироваться на базе под Петербургом. В самом городе команда проведет два матча в рамках группы B – это будут встречи со сборными России и Бельгии.

Ранее стало известно, что Петербургу присвоена наивысшая степень готовности к Евро-2020.