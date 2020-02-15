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Неймар: «Санчо – отличный, высококлассный игрок»

сегодня, 02:00
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен18.02.2020 в 23:00 Не начался

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» поделился мнением о полузащитнике «шмелей» Джейдоне Санчо.

Без сомнений, это будет замечательная игра для тех, кто любит футбол. Обе команды любят атаковать и проходят дальше благодаря игрокам.

У «Боруссии» есть футболисты, способные делать разницу. Джейдон – тот, за чьей игрой мне действительно приятно смотреть, отличный и высококлассный футболист.

В «Боруссии» полно классных игроков. Но у них есть особенный игрок, о появился недавно, но он очень хорош, и его фамилия Санчо. Это качественный игрок.

Мы все знаем, как трудно нам будет в Дортмунде. Мы надеемся провести хороший матч и добыть положительный результат перед встречей в Париже.

Недавно появилась информация о том, что «Боруссия» готова продать Санчо в связи с серьёзными проблемами 19-летнего англичанина с дисциплиной.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 03:23
По мне,так Хакими ничем не хуже Санчо...
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