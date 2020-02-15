Неймар: «Санчо – отличный, высококлассный игрок»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» поделился мнением о полузащитнике «шмелей» .

Без сомнений, это будет замечательная игра для тех, кто любит футбол. Обе команды любят атаковать и проходят дальше благодаря игрокам.

У «Боруссии» есть футболисты, способные делать разницу. Джейдон – тот, за чьей игрой мне действительно приятно смотреть, отличный и высококлассный футболист.

В «Боруссии» полно классных игроков. Но у них есть особенный игрок, о появился недавно, но он очень хорош, и его фамилия Санчо. Это качественный игрок.

Мы все знаем, как трудно нам будет в Дортмунде. Мы надеемся провести хороший матч и добыть положительный результат перед встречей в Париже.