Алиссон: «„Ливерпуль“ похож на акулу, которая чувствует запах крови в воде»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон порассуждал о достижениях своей команды в текущем сезоне и сравнил ее с акулой.
Считаю нашу команду достаточно зрелой, чтобы устранить любую проблему в одном матче. Несмотря на свою молодость, «Ливерпуль» является опытной командой с огромным желанием побеждать. Мы почувствовали вкус победы, выиграв Лигу чемпионов, и теперь нам нужно больше.
Мы похожи на акулу, которая чувствует запах крови в воде, наблюдает и атакует. У нас развит инстинкт убийцы. Мы чувствуем, что можем достичь всего, чего захотим. Нам еще многое предстоит, но мы будем продолжать идти вперед.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поразмышлял, сможет ли его команда выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.