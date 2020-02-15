Алиссон: «„Ливерпуль“ похож на акулу, которая чувствует запах крови в воде»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон порассуждал о достижениях своей команды в текущем сезоне и сравнил ее с акулой.

Считаю нашу команду достаточно зрелой, чтобы устранить любую проблему в одном матче. Несмотря на свою молодость, «Ливерпуль» является опытной командой с огромным желанием побеждать. Мы почувствовали вкус победы, выиграв Лигу чемпионов, и теперь нам нужно больше.

Мы похожи на акулу, которая чувствует запах крови в воде, наблюдает и атакует. У нас развит инстинкт убийцы. Мы чувствуем, что можем достичь всего, чего захотим. Нам еще многое предстоит, но мы будем продолжать идти вперед.