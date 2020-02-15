ГлавнаяНовости

Алиссон: «„Ливерпуль“ похож на акулу, которая чувствует запах крови в воде»

вчера, 21:27

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон порассуждал о достижениях своей команды в текущем сезоне и сравнил ее с акулой.

Считаю нашу команду достаточно зрелой, чтобы устранить любую проблему в одном матче. Несмотря на свою молодость, «Ливерпуль» является опытной командой с огромным желанием побеждать. Мы почувствовали вкус победы, выиграв Лигу чемпионов, и теперь нам нужно больше.

Мы похожи на акулу, которая чувствует запах крови в воде, наблюдает и атакует. У нас развит инстинкт убийцы. Мы чувствуем, что можем достичь всего, чего захотим. Нам еще многое предстоит, но мы будем продолжать идти вперед.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поразмышлял, сможет ли его команда выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Мы не были достаточно хороши в первой половине встречи»
Вчера, 23:35 Комментарии1
Крул: «„Ливерпуль“ - лучшая команда в мире на данный момент»
Вчера, 23:23 Комментарии5
Хендерсон: «„Норвич“ здорово контратаковал»
Вчера, 22:47 Комментарии3
Мане: «Мы проделали отличную работу»
Вчера, 22:41 Комментарии3
Зидан отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков
Вчера, 22:02 Комментарии6
Гаттузо: «Лосано? Есть игроки, которые заслуживают места в составе больше»
Вчера, 21:42 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил cska vperiod
сегодня в 00:09
Скоро колбасню настигнет участь горожан из Манчестера.
К несчастью для вас, Ливерпуль имеет хороший чистый расход, так что судьба МС, Ливерпулю не грозит.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:39
Скоро колбасню настигнет участь горожан из Манчестера.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
вчера в 23:37
Очередной сухарь у Беккера) и на шаг ближе к чемпионству!
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 23:28
Слишком самоуверенно.
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 22:43
Ничего, Симеоне загарпунит. Аха-ха)
Быстрее Гарсия загонит гвозди в гроб для старушки
beefs
beefs
вчера в 22:08
Сейчас Ливерпуль это монстр...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 21:43
Ничего, Симеоне загарпунит. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100