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Тренер «Хетафе»: «Мы проиграли „Барселоне“ за восемь минут»

вчера, 21:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Примеры с «Барселоной».

Мы проиграли матч за восемь минут. Потому что у них играет лучший футболист мира – Лео Месси. Мы бились, отдавая все силы. «Хетафе» приехал на «Камп Ноу» и показал прекрасную игру, устроив «Барсе» настоящие проблемы. Поздравляю свою команду.

Думаю, мы заслуживали ничейного исхода. Футбол сегодня не был честен с нами. Мы много времени проводили на половине поля соперника, оказывали давление. Но у нас небольшая команда, которой не хватает качества.

Также о прошедшем матче порассуждал наставник «Барсы» Кике Сетьен

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:41
Счет по игре.....
Gelious
Gelious
вчера в 21:43
Нет Хосе Бордалас, вас все равно не возьмут в барсу тренером, не подлизывайтесь
severnyj84
severnyj84
вчера в 21:41
Барселону с победой!
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