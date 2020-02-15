Тренер «Хетафе»: «Мы проиграли „Барселоне“ за восемь минут»

Главный тренер «Хетафе» прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Примеры с «Барселоной».

Мы проиграли матч за восемь минут. Потому что у них играет лучший футболист мира – Лео Месси. Мы бились, отдавая все силы. «Хетафе» приехал на «Камп Ноу» и показал прекрасную игру, устроив «Барсе» настоящие проблемы. Поздравляю свою команду.

Думаю, мы заслуживали ничейного исхода. Футбол сегодня не был честен с нами. Мы много времени проводили на половине поля соперника, оказывали давление. Но у нас небольшая команда, которой не хватает качества.