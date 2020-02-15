Гризманн: «Понемногу мы с Месси понимаем друг друга лучше»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился эмоциями после победного матча 24-го тура Примеры с «Хетафе». Антуан стал автором одного из забитых голов после паса Лионеля Месси.
Понимали, что это очень сильная команда. Пытались сохранять спокойствие.
Я очень счастлив в Барселоне. Я и моя семья очень счастливы здесь. Взаимопонимание с Месси? Я здесь уже семь месяцев. Понемногу мы понимаем друг друга лучше.
Ранее о прошедшем матче порассуждал наставник «Барсы» Кике Сетьен.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=l7yvLSOvcYA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Zv_EpRxPotg
На себя игру бери, у Месси все меньше что-то получается.
Хотя в "Барселоне" об этом даже думать запрещается, пока.
На себя игру бери, у Месси все меньше что-то получается.
Хотя в "Барселоне" об этом даже думать запрещается, пока.