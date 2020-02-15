Гризманн: «Понемногу мы с Месси понимаем друг друга лучше»

Нападающий «Барселоны» поделился эмоциями после победного матча 24-го тура Примеры с «Хетафе». Антуан стал автором одного из забитых голов после паса .

Понимали, что это очень сильная команда. Пытались сохранять спокойствие.

Я очень счастлив в Барселоне. Я и моя семья очень счастливы здесь. Взаимопонимание с Месси? Я здесь уже семь месяцев. Понемногу мы понимаем друг друга лучше.