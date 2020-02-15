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Гризманн: «Понемногу мы с Месси понимаем друг друга лучше»

вчера, 20:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился эмоциями после победного матча 24-го тура Примеры с «Хетафе». Антуан стал автором одного из забитых голов после паса Лионеля Месси.

Понимали, что это очень сильная команда. Пытались сохранять спокойствие.

Я очень счастлив в Барселоне. Я и моя семья очень счастливы здесь. Взаимопонимание с Месси? Я здесь уже семь месяцев. Понемногу мы понимаем друг друга лучше.

Ранее о прошедшем матче порассуждал наставник «Барсы» Кике Сетьен

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:48
Если бы ты так много не мазал, то взаимопонимание было бы еще больше!!!
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:43
пора бы уже
Agamaga
Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 22:31
Боже мой, какой ещё Игорь Николаев? Что не персонаж у тебя, то п...
Agamaga
Agamaga ответил Ruslik1982
вчера в 22:30
Как не видел, весь мир лицезрел ахах
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona ответил Ruslik1982
вчера в 22:07
не видел такой новости, посмотрел, Боже, какой позор для фанатов Кристины, этого садомита...
фанаты кристины от этого тащатся)) фанатеют от этого фанаты кристины))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Agamaga
вчера в 21:48
Ты про поцелуй дибалы с дельфином расскажи нам Аха-ха, вот где эти самые г...
Про дельфина тебе пусть Игорь Николаев рассказывает. Аха-ха)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Agamaga
вчера в 21:41
Ты про поцелуй дибалы с дельфином расскажи нам Аха-ха, вот где эти самые г...
не видел такой новости, посмотрел, Боже, какой позор для фанатов Кристины, этого садомита...
VIPded
VIPded
вчера в 21:29
Вот этого тебе, Антуан, гном и не простит...)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:27
Так и карьера закончится.
На себя игру бери, у Месси все меньше что-то получается.
Хотя в "Барселоне" об этом даже думать запрещается, пока.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:19
это и хорошо - значит больше голов забьют на двоих...
Agamaga
Agamaga ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 21:19
Ты про поцелуй дибалы с дельфином расскажи нам Аха-ха, вот где эти самые г...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 21:03
Голубки. Аха-ха)
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