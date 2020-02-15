«Вильярреал» добыл победу в матче против «Леванте»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле обыграл «Леванте» благодаря голам Мойзеса Гомеса и Жерара Морено.
В турнирной таблице «субмарина» взлетела на четвертую строчку (41 очко), валенсийцы на 11-м месте (29 очков).
Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика
«Вильярреал» - «Леванте» 2:1 (1:0)
Голы: Морено 9, Гомес 61 - Майораль 56
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Альбиоль, Фунес Мори, Пенья, Тригерос, Иборра (Замбо Ангисса 46), Морено, Касорла (Пау Торрес 90+1), Гомес, Алькасер (Чуквуэзе 76)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Везу, Клер (Гарсия 89), Рочина, Кампанья, Вукчевич (Леон Лимонес 81), Барди, Марти, Майораль (Моралес 71)
Главный тренер: Лопес Пако.
Предупреждения: Иборра 22, Тригерос 53, Пенья 69, Постиго 90
Судья: Мелеро Лопес Марио.
Ранее в этом же туре «Барселона» взяла верх над «Хетафе».
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