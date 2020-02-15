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Гладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в гостях

вчера, 22:45
ФортунаЛоготип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)1 : 4Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

В матче 22-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну».

После этой победы гладбахцы вышли на второе место (45 очков) в турнирной таблице, «Фортуна» на 16-м месте (17 очков).

Дюссельдорф, стадион ЭСПРИТ Арена

«Фортуна» - «Боруссия» М 1:4 (1:1)
Голы: Томми 29 - Хофманн 22, Штиндль 51, Штиндль 77, Нойхаус 82

«Фортуна»: Кастенмайер, Айхан, Йоргенсен Занка, Нуху (Зуттнер 81), Штегер, Циммерманн, Моралес, Бериша (Бодзек 78), Томми, Хеннингс, Ампома (Скржыбски 65)
Главный тренер: Рёслер Уве.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Штробль, Эльведи, Лайнер, Денис Закариа, Нойхаус, Вендт, Хофманн (Херрманн 75), Штиндль (Траоре 85), Тюрам (Эмболо 81)
Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждения: Айхан 68, Штиндль 71, Тюрам 75, Йоргенсен Занка 90+1

Судья: Зиберт Даниэль.

Ранее «Вольфсбург» в этом же туре обыграл «Хоффенхайм».

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