Гладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в гостях

1581795905

вчера, 22:45

В матче 22-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну».

После этой победы гладбахцы вышли на второе место (45 очков) в турнирной таблице, «Фортуна» на 16-м месте (17 очков).

Дюссельдорф, стадион ЭСПРИТ Арена

«Фортуна» - «Боруссия» М 1:4 (1:1)

Голы: Томми 29 - Хофманн 22, Штиндль 51, Штиндль 77, Нойхаус 82

«Фортуна»: Кастенмайер, Айхан, Йоргенсен Занка, Нуху (Зуттнер 81), Штегер, Циммерманн, Моралес, Бериша (Бодзек 78), Томми, Хеннингс, Ампома (Скржыбски 65)

Главный тренер: Рёслер Уве.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Штробль, Эльведи, Лайнер, Денис Закариа, Нойхаус, Вендт, Хофманн (Херрманн 75), Штиндль (Траоре 85), Тюрам (Эмболо 81)

Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждения: Айхан 68, Штиндль 71, Тюрам 75, Йоргенсен Занка 90+1

Судья: Зиберт Даниэль.

Ранее «Вольфсбург» в этом же туре обыграл «Хоффенхайм».