ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» одержал непростую победу над «Норвичем»

вчера, 22:21
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (76) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Норвич» (18) - последний.

Норвич, стадион Карроу Роуд

«Норвич Сити» - «Ливерпуль» 0:1 (0:0)
Гол: Мане 78

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Байрэм (Льюис 27), Тетти (Дрмич 84), МакКлин, Рупп (Буэндия 83), Дуда, Кантвелл, Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер 84), Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо 60), Салах, Роберто Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Мане 60)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Хэнли 41, Кейта 83, Мане 90

Напомним, что вчера «Лестер» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тухель: «Впереди важный матч в ЛЧ против „Боруссии“, не время злиться»
Сегодня, 00:24 Комментарии0
«Бордо» не смог сломить сопротивление «Дижона»
Сегодня, 00:02 ВидеоКомментарии0
«Нант» и «Метц» разошлись безголевой ничьей
Вчера, 23:56 ВидеоКомментарии0
«Вильярреал» добыл победу в матче против «Леванте»
Вчера, 22:54 ВидеоКомментарии1
Гладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в гостях
Вчера, 22:45 ВидеоКомментарии1
ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном», уступая со счетом 0:3
Вчера, 21:30 ВидеоКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 00:12
А троллька выросла? Аха-ха)
Это ты о себе 😂
FESCO
FESCO
сегодня в 00:08
Ливерпуль с победой!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:04
А могли потерять очки
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 00:04
Случай, когда не соперники слабы, а Ливер просто доминирует
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:04
На самом деле нужно сказать спасибо Сарри, за то что он уравнял Сериа А, раньше когда были Аллегри и Конте, Юве уже в марте становился чемпионом, а теперь возможно Лациале или Интер могут стать чемпионами и это заслуга курильщика..
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Hoyar
сегодня в 00:01
25 побед в апл, не одного проигрыша, Аллисон второй год идёт к золотой перчатке, хотя и пропустил начала сезона, Мане ташер. Ливерпуль прекрасен, ждём матчей с Атлетико, пожалуй самый трудный жребий который мог нам достаться, соперник что надо. Пусть победит сильнейший.
Если Скамина не поможет, то сильнейший и победит. Аха-ха), то есть Атлетико)
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Владимир Тимофеевв
вчера в 23:59
Чем ближе чемпионство Ливерпуля тем больше бомбит Князя 😂 Бубувентус даже не в состоянии обыграть кризисные Милан и Наполи и то для спасения нужна пенка на последних минутах. Надо потроллить Князя когда он гадит на ветках Ливерпуля
А троллька выросла? Аха-ха)
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Kirill Erokhin
вчера в 23:58
Только если Интер выиграет сериа А,ха-ха.
Ну и жадный же ты)
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
вчера в 23:58
Чем ближе чемпионство Ливерпуля тем больше бомбит Князя 😂 Бубувентус даже не в состоянии обыграть кризисные Милан и Наполи и то для спасения нужна пенка на последних минутах. Надо потроллить Князя когда он гадит на ветках Ливерпуля
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:51
Накануне матчей в ЛЧ очки во внутреннем чемпионате добываются всегда непросто. Связано это с тем, что участник ЛЧ мыслями уже ТАМ и поэтому ЗДЕСЬ играет не то что в неполную силу, а стараясь сберечь весь запал на более важный будущий матч.
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
вчера в 23:50
С победой красных! Норвич хорошо оборонялся пытаясь нам закрыть пространство для создания опасных моментов но мы благодаря своим усилиям сумели забить победный гол и сделать очередной шаг к чемпиоству. Фирмино не впечатлил своей игрой и Салах тоже .Мане красава вышел и вырвал важную победу для нас .
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
вчера в 23:45
Если и сыграли 0-0 не огорчился бы ,с сити и так очки снимут убираем конкурентов с пути
Hoyar
Hoyar
вчера в 23:41
25 побед в апл, не одного проигрыша, Аллисон второй год идёт к золотой перчатке, хотя и пропустил начала сезона, Мане ташер. Ливерпуль прекрасен, ждём матчей с Атлетико, пожалуй самый трудный жребий который мог нам достаться, соперник что надо. Пусть победит сильнейший.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Charismatic
вчера в 23:38
Серьезно?? Я думал не больше 15... Слишком... по-детски ведёт себя.
вообще то ему под 90 лет, за Синьору болеют люди выдержанные возрастом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:34
если бы не липовый пенальти из офсайда,то Ливерпуль вообще проиграл со счётом 0-0. И снова рефери на 90+8 даёт пенальти.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил juvenale
вчера в 23:16
Когда стукнет 50 лет может и перейдет в юве
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:10
Юве самая богатая команда в Италии конечно не мешок,часто в судейскую заносить чемоданчик,поэтому подписывает бесплатно Джанов рэмзи Рабью.
Ювентус бедный клуб ты о чем) Пирло,Рэмзи,Хедира,Эвра,Алвес,Рабье,Погба
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:09
Мане после травмы всегда затыкал рты ювентийцам
нужно парню в Юве на повышение
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил abramjan
вчера в 23:09
стучат потихоньку? значит чувствуют слабость свою...
НЕ потихоньку, а барабанят полным ходом)
Но моя совесть чиста, я ничего не нарушил. Можешь убедится, посмотрев мои профиля.
С жучарой ещё общаешься?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил dzvinka
вчера в 23:08
Мане после травмы всегда затыкал рты ювентийцам
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил juvenale
вчера в 23:07
что это ,если не личное оскорбление пользователя,с явным намеком на кое-то?я думаю нужно уже поставить на премодерацию за постоянную провокацию
Дружище, организовывай мне новую прописку на меломане.)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил dzvinka
вчера в 23:06
Чет чуйка меня никогда не подвела
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:06
Додавили, с Победой Фанатов Ливерпуля!!!
dzvinka
dzvinka ответил fanliverpoolfan22
вчера в 23:06
Всех с победой, трудовая конечно после выходных всегда сложно набирать форму,чуйка меня опять не подвела Мане зарешал,так и знал что во втором тайме забьет
да, я помню что ты говорил, что Мане именно зарешает. Подумал об этом сразу после гола Мане))
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:03
Ливерпуль очень сильно придавил Норвич, местами просто вжимали канареек дико, но чутка не хватало игрового тонуса чтоли - для его поднятия матч и был полезен.
Вообще уверенность была что забьем, волна за волной накатывались. Очередные 3 очка.
Норвичу не растерять состав и тренера, и если и выпадут в шип - то быстро вернутся назад имхо.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Да ладно вам
вчера в 23:02
Я никогда ни на кого не подписывался, кстати. Или у тебя опять гадальный час? Который круглосуточным уже стал) Кстати, я как вчера посодействовал семидневному бану твоего друга, так он тут же на меня подписался. Ты не скажешь, как специалист в этом вопросе, - это из-за чего он так? Отомстить хочет, подловив меня и кинув жалобу? Гы-гы, ну, пусть попробует, чую, ещё сильнее только разозлится от безысходности)
К стати, ты так же заявлял, что никогда не отправлял жалобы. Помнишь чем всё закончилось? Аха-ха)
Для тех кто не в курсе я напомню. Ты попросил админа подтвердить, что никогда не отправлял жалобу. Админ ответил, - "Вы стучите с других аккаунтов" Аха-ха)
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 23:01
здравствуйте люди добрые
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:01
АПЛ - это борьба.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил SpaM-SARW
вчера в 23:00
Юве самая богатая команда в Италии конечно не мешок,часто в судейскую заносить чемоданчик,поэтому подписывает бесплатно Джанов рэмзи Рабью.
112910415
112910415
вчера в 22:55
устали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100