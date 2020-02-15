«Ливерпуль» одержал непростую победу над «Норвичем»

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (76) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Норвич» (18) - последний.
Норвич, стадион Карроу Роуд
«Норвич Сити» - «Ливерпуль» 0:1 (0:0)
Гол: Мане 78
«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Байрэм (Льюис 27), Тетти (Дрмич 84), МакКлин, Рупп (Буэндия 83), Дуда, Кантвелл, Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер 84), Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо 60), Салах, Роберто Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Мане 60)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Хэнли 41, Кейта 83, Мане 90
Напомним, что вчера «Лестер» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».