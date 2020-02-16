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«Бордо» не смог сломить сопротивление «Дижона»

сегодня, 00:02
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо2 : 2Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Бордо» на своем поле сыграл вничью с «Дижоном».

В турнирной таблице «Бордо» идет на 8-й строчке (35 очков), «Дижон» на 17-м месте (26 очков).

Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик

«Бордо» - «Дижон» 2:2 (1:1)
Голы: Хванг 35, Бриан 64 - Шоер 16, Шоер 72

«Бордо»: Костиль, Сабали, Косьельни, Пабло Кастро, Бенито, Башич (Пардо 90+1), Отавио, Уден, Де Превиль, Хванг (Адли 84), Бриан (Майя 81)
Главный тренер: Соуза Паулу.

«Дижон»: Рунарссон, Альфонс, Экюэль-Манга, Агер, Мендиль, Лаутоа, Бальде (Мавидиди 81), Ндонг (Амальфитано 81), Бензья (Марье 64), Шоер , Таварес
Главный тренер: Жобар Стефан.

Предупреждения: Ндонг 10, Бенито 38

Судья: Лесаж Микаэль.

В параллельном матче «Нант» и «Метц» также разошлись миром.

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Alpribas
Alpribas
сегодня в 01:17
Бордо опять буксует.
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