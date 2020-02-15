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«Нант» и «Метц» разошлись безголевой ничьей

вчера, 23:56
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 0Логотип футбольный клуб МетцМетцМатч завершен

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Нант» и «Метц» не выявили победителя.

В турнирной таблице «Нант» идет на 9-й строчке (34 очка), «Метц» на 16-м месте (28 очков).

Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено

«Нант» - «Метц» 0:0

«Нант»: Ляфон, Аппиа, Жиротто, Паллуа, Траоре, Туре, Абид, Бамба (Лимбомбе 87), Луза (Крхин 90+1), Саймон, Кулибали (Блас 58)
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан.

«Метц»: Укиджа, Сентонз, Бронн, Бойе, Удоль, Гнампа Хабиб, Н'Дорам, Ангбан, Н'Гетте (Гакпа 89), Диалло, Ньяне (Булайя 71)
Главный тренер: Оньон Венсан.

Предупреждения: Удоль 57

Удаления: Булайя 84

Судья: Стина Жереми.

Ранее в этом же туре ПСЖ спасся от поражения в матче с «Амьеном».

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