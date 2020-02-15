«Нант» и «Метц» разошлись безголевой ничьей

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Нант» и «Метц» не выявили победителя.
В турнирной таблице «Нант» идет на 9-й строчке (34 очка), «Метц» на 16-м месте (28 очков).
Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено
«Нант» - «Метц» 0:0
«Нант»: Ляфон, Аппиа, Жиротто, Паллуа, Траоре, Туре, Абид, Бамба (Лимбомбе 87), Луза (Крхин 90+1), Саймон, Кулибали (Блас 58)
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан.
«Метц»: Укиджа, Сентонз, Бронн, Бойе, Удоль, Гнампа Хабиб, Н'Дорам, Ангбан, Н'Гетте (Гакпа 89), Диалло, Ньяне (Булайя 71)
Главный тренер: Оньон Венсан.
Предупреждения: Удоль 57
Удаления: Булайя 84
Судья: Стина Жереми.
Ранее в этом же туре ПСЖ спасся от поражения в матче с «Амьеном».