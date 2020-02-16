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Тренер «Астон Виллы»: «VAR перевернул хорошее изначальное решение судьи»

сегодня, 19:56
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал поражение своей команды в матче против «Тоттенхэма» (2:3) в 26-м туре Премьер-Лиги.

Сейчас лучше искать позитивные моменты. В двух прошлых матчах мы забивали поздние победные голы, так что мы понимаем, что это такое. Мы могли победить и сегодня, но действовали недостаточно хладнокровно.

Атакующая четверка «Тоттенхэма» может устроить проблемы кому угодно, нам нужно было атаковать самим. Думаю, в целом мы показали хороший матч, но нас расстроили пропущенные мячи.

Момент с пенальти Сона? Никто на стадионе не думал, что это пенальти, даже сам упавший игрок. Решение приняли за две минуты, это говорит о том, что все было не столь очевидно и понятно.

Аткинсон мог бы сходить к монитору и быстренько все посмотреть. По-моему, VAR перевернул хорошее изначальное решение судьи.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Шишанутый
сегодня в 21:10
Var портит игру тем,кто привык к "ручным судьям",справедливость превыше всего,пусть на принятие решения и требуется время
DEIVID
DEIVID ответил Шишанутый
сегодня в 20:19
Очередное доказательство того что от Вара один вред. Фанаты с нетерпенеем ждут когда уже его отменят. Вар не дает людям насладится футболом и портит игру!
О да, как же сильно футбол украшали голы Рона из вне игры в ворота Баварии!!! Прям весь Мир наслаждался.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:05
Очередное доказательство того что от Вара один вред. Фанаты с нетерпенеем ждут когда уже его отменят. Вар не дает людям насладится футболом и портит игру!
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