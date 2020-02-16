Тренер «Астон Виллы»: «VAR перевернул хорошее изначальное решение судьи»

Главный тренер «Астон Виллы» прокомментировал поражение своей команды в матче против «Тоттенхэма» (2:3) в 26-м туре Премьер-Лиги.

Сейчас лучше искать позитивные моменты. В двух прошлых матчах мы забивали поздние победные голы, так что мы понимаем, что это такое. Мы могли победить и сегодня, но действовали недостаточно хладнокровно.

Атакующая четверка «Тоттенхэма» может устроить проблемы кому угодно, нам нужно было атаковать самим. Думаю, в целом мы показали хороший матч, но нас расстроили пропущенные мячи.

Момент с пенальти Сона? Никто на стадионе не думал, что это пенальти, даже сам упавший игрок. Решение приняли за две минуты, это говорит о том, что все было не столь очевидно и понятно.