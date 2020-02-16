Луис Суарес Мирамонтес: «„Барселона“ ничего не выиграет в этом сезоне»

Бывший футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал игру «сине-гранатовых» в этом сезоне:
Это команда и не бежит, и не думает. У нее нет сердца, а также агрессии. Только у одного игрока это все есть. Хочу сказать, что я очень расстроен из-за этого.
В этом сезоне эта команда ничего не выиграет. Мне горько. Ничего не поделать, если ситуация не изменится, а все так и будет продолжаться.
Напомним, что вчера каталонцы не без проблем удержали победу во встрече с «Хетафе».
Тодибо впечатляет в своей первой игре в качестве стартера в Bundesliga ,
Рок в обороне!
Отдан в аренду с правом выкупа.В Барсе Пике некем было заменить при переборе карточек.Если Шальке уговорит его,то мы его сможем только выкупить по бешеной цене.Это безумие какое-то.
Тодибо впечатляет в своей первой игре в качестве стартера в Bundesliga ,
Рок в обороне!
Отдан в аренду с правом выкупа.В Барсе Пике некем было заменить при переборе карточек.Если Шальке уговорит его,то мы его сможем только выкупить по бешеной цене.Это безумие какое-то.
Вальверде уровень Осасуны а его держал вор-преступник,аферист Бартомеу до самого дна.
Я верю Сетьену и думаю,что они станут чемпионами и не плохо сыграют в ЛЧ,если сумеют избавиться от лишних пустых передач поперек.
Вальверде уровень Осасуны а его держал вор-преступник,аферист Бартомеу до самого дна.
Я верю Сетьену и думаю,что они станут чемпионами и не плохо сыграют в ЛЧ,если сумеют избавиться от лишних пустых передач поперек.
Травмы, скандалы, конфликты внутри команды и многое другое..
Травмы, скандалы, конфликты внутри команды и многое другое..
Бартомеу мошенник-лицо этой Барсы.
Два игрока есть-Месси и Видаль с гребешком и Тер Штеген,и Пике тоже как то идет вперед и языком чешит.
Бартомеу мошенник-лицо этой Барсы.
Два игрока есть-Месси и Видаль с гребешком и Тер Штеген,и Пике тоже как то идет вперед и языком чешит.
скверные времена !
скверные времена !