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Луис Суарес Мирамонтес: «„Барселона“ ничего не выиграет в этом сезоне»

сегодня, 19:55

Бывший футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал игру «сине-гранатовых» в этом сезоне:

Это команда и не бежит, и не думает. У нее нет сердца, а также агрессии. Только у одного игрока это все есть. Хочу сказать, что я очень расстроен из-за этого.

В этом сезоне эта команда ничего не выиграет. Мне горько. Ничего не поделать, если ситуация не изменится, а все так и будет продолжаться.

Напомним, что вчера каталонцы не без проблем удержали победу во встрече с «Хетафе». 

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Стеллс
Стеллс
сегодня в 22:41
Оффтвитер FC Schalke 04 сегодня
Тодибо впечатляет в своей первой игре в качестве стартера в Bundesliga ,
Рок в обороне!
Отдан в аренду с правом выкупа.В Барсе Пике некем было заменить при переборе карточек.Если Шальке уговорит его,то мы его сможем только выкупить по бешеной цене.Это безумие какое-то.
Брулин
Брулин
сегодня в 22:26
Ему же 85-й год! Он играл с Кубалой, против ди Стефано, Пушкаша, Яшина. Время, остановись...
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 22:18
Он прав...нужна чистка состава...
NOVA
NOVA
сегодня в 21:57
это точно!! хотя на халяву вытягивают матчи!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:40
По делу сказал
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:35
Прочитав заголовок, подумал сабака-кусака начал каяться
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Blaugranas-Cataloness
сегодня в 20:56
Это тот Суарес, который играл за Барсу 1954-61г.
Да,но уже расстреляли после его слов.
Blaugranas-Cataloness
Blaugranas-Cataloness
сегодня в 20:54
Сказал так, как есть. Ничего лишнего. Ни добавить, ни убавить. В былые времена футболисты были умные. Сейчас это редкий случай.
Blaugranas-Cataloness
Blaugranas-Cataloness ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:52
Суарес прав,умный,поэтому избавились от него. Бартомеу мошенник-лицо этой Барсы. Два игрока есть-Месси и Видаль с гребешком и Тер Штеген,и Пике тоже как то идет вперед и языком чешит.
Это тот Суарес, который играл за Барсу 1954-61г.
Baggio R.
Baggio R. ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:41
Все понятно с тобой
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Baggio R.
сегодня в 20:32
Расскажи-ка подробнее, как от него избавились
Расстреляли его.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Стеллс
сегодня в 20:32
Видаль и Пике это даже не вчерашний,а позавчерашний день.Вальверде публично, нагло заявляет,что фаворит в этом сезоне Реал.И это его только еле-еле выперли.Вина основная на нём,ни один новый игрок при нём не был даже допущен на поле.
Про Видаля и Пике сказал я, потому что они не были согласны с трусливым автобусом Вальверде,спорили с ним а другие молча исполняли его преступные решения.
Вальверде уровень Осасуны а его держал вор-преступник,аферист Бартомеу до самого дна.
Я верю Сетьену и думаю,что они станут чемпионами и не плохо сыграют в ЛЧ,если сумеют избавиться от лишних пустых передач поперек.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 20:30
К сожалению все к этому идет..
Травмы, скандалы, конфликты внутри команды и многое другое..
Baggio R.
Baggio R. ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:27
Расскажи-ка подробнее, как от него избавились
Стеллс
Стеллс ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:23
Суарес прав,умный,поэтому избавились от него. Бартомеу мошенник-лицо этой Барсы. Два игрока есть-Месси и Видаль с гребешком и Тер Штеген,и Пике тоже как то идет вперед и языком чешит.
Видаль и Пике это даже не вчерашний,а позавчерашний день.Вальверде публично, нагло заявляет,что фаворит в этом сезоне Реал.И это его только еле-еле выперли.Вина основная на нём,ни один новый игрок при нём не был даже допущен на поле.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 20:17
Он прав.Вот так говорит настоящий болельщик,а не глор,который порвёт всех на словах.Ситтьен должен принять жёсткие решения по омоложению состава.Одних и тех же опять тасовать не получится.Зачем выходили Ракитич,Видаль на замены вчера?Альба должен выходить на замены,а он незаменим.Защита с незаменимым бизнесменом пропускает в каждом матче.Нет ни одного вингера способного убежать.Возвращать с аренд,работать по позициям с Абидалем.,тем более никто и не ждёт каких-то побед,все видят состояние команды.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:15
Суарес прав,умный,поэтому избавились от него.
Бартомеу мошенник-лицо этой Барсы.
Два игрока есть-Месси и Видаль с гребешком и Тер Штеген,и Пике тоже как то идет вперед и языком чешит.
Apsny
Apsny
сегодня в 20:14
Нужен толковый руководитель.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 20:11
Прежде всего нужен тренер с характером, а его не было уже очень давно.
112910415
112910415
сегодня в 20:06
возможно и такое
скверные времена !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:03
Суарес прав. Барса без трофейной останется. Реал чемпеон!!
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