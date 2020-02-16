Луис Суарес Мирамонтес: «„Барселона“ ничего не выиграет в этом сезоне»

Бывший футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал игру «сине-гранатовых» в этом сезоне:

Это команда и не бежит, и не думает. У нее нет сердца, а также агрессии. Только у одного игрока это все есть. Хочу сказать, что я очень расстроен из-за этого.

В этом сезоне эта команда ничего не выиграет. Мне горько. Ничего не поделать, если ситуация не изменится, а все так и будет продолжаться.