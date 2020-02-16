Гомес: «Иметь Мане на скамейке запасных – настоящая роскошь»

Защитник «Ливерпуля» высоко отозвался о своем одноклубнике после победы в матче 26-го тура АПЛ с «Норвичем». Садио стал автором единственного и победного гола в этом матче.

Он забивает разнообразные голы, это показатель его высокого уровня. Нам повезло, что он вышел со скамейки запасных, но это было лишь из-за его травмы. Мане - блестящий игрок. Он придает нам уверенности, когда выходит на поле. Это неприятно нашим соперникам. Мане великолепен, решает множество моментов в этом году.

Иметь Мане на скамейке запасных – настоящая роскошь. Но когда он выходит и забивает, это прекрасно.