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Гомес: «Иметь Мане на скамейке запасных – настоящая роскошь»

сегодня, 22:24

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес высоко отозвался о своем одноклубнике Садио Мане после победы в матче 26-го тура АПЛ с «Норвичем». Садио стал автором единственного и победного гола в этом матче.

Он забивает разнообразные голы, это показатель его высокого уровня. Нам повезло, что он вышел со скамейки запасных, но это было лишь из-за его травмы. Мане - блестящий игрок. Он придает нам уверенности, когда выходит на поле. Это неприятно нашим соперникам. Мане великолепен, решает множество моментов в этом году.

Иметь Мане на скамейке запасных – настоящая роскошь. Но когда он выходит и забивает, это прекрасно.

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