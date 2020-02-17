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«Рома» может лишиться Смоллинга следующим летом

сегодня, 14:39

«Рома» может лишиться защитника Криса Смоллинга, если не пробьется в Лигу чемпионов в текущем сезоне. Сейчас игрок выступает за римский клуб на правах аренды.

«Рома» хочет выкупить контракт Смоллинга у «Манчестер Юнайтед», но плата за трансфер игрока, а также затраты на его заработную плату, могут обойтись клубу в 40 миллионов евро, и эта сумма, судя по всему, окажется слишком велика для римлян, сообщает источник со ссылкой на Corriere dello Sport.

Вероятно, если «Рома» не выйдет в Лигу чемпионов и тем самым не обеспечит себе дополнительные доходы, она потеряет Смоллинга следующим летом.

Стоит отметить, что на игрока претендуют клубы английской Премьер-Лиги. В частности, сообщалось об интересе со стороны «Эвертона».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:43
Всё к этому и идет.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 14:41
Не велика потеря. Косячный, англиЦкий черномазый бегуок)
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