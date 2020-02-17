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Орлов - о переходе Кокорина в «Сочи»: «У Александра не было другого выхода»

сегодня, 19:04

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

В принципе к этому шло, уже другого выхода не было, Кокорину надо было играть. Хорошо, что все волнения закончились, но «Зенит» на него рассчитывает. Пусть проявляет себя в «Сочи», сейчас у него задача помочь сочинской команде, чтобы команда осталась в РПЛ.

Сколько он забьет за «Сочи»? Задача у него сейчас другая должна быть. Надо, чтобы команда побеждала и набирала очки. Голы — это не показатель. Пусть он сделает 10 голевых передач, для «Сочи» это важнее всего. Главное ему показать сейчас в какой он форме и проявить свои бойцовские качества.

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Все комментарии
mortid
mortid ответил ermak6848
сегодня в 20:23
лагерное прошлое мешает
С чего бы это? Некоторым депутатам и мерам городов не мешает, а ему подавно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:11
лагерное прошлое мешает
RussianMango
RussianMango
сегодня в 20:07
Гена быстро переобулся.....или переобули)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:59
2010-й год.....
- Сань,вот пройдёт 10 лет...я бы в "Сельту" поехал....
- А я нет...есть у меня мечта...за "Сочи" поиграть...если такой клуб будет...

Footbolista
Footbolista ответил Аналитик Зенита
сегодня в 19:51
Игрок Сочи должен отвечать по-сочински...или кокорин местный воспитанник питерского футбола?)...
112910415
112910415
сегодня в 19:51
до отмены крепостного права оставалось ещё несколько лет ...
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 19:44
Удачи Сочи и Кокорину, Москва много грязи создала вокруг этого перехода, ответить им нужно по-питерски, на футбольном поле!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:42
Саша то уже дубль оформил, а вышел только во втором тайме.
Лихое начало!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:39
Сразу бы так, приказали, перешёл, а то выбор захотел.
Сбили спесь, указали его место в жизни, а то привык жить как ему хочется, творить, что захотел.
Если Кокорин сделает вывод из всего, что с ним случилось, за последние полтора года. может толк и будет. Хотя насчёт Кокорина я сомневаюсь, у него в отличии от Мамаева мозгов нет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 19:35
Главное - чтобы сочинская команда осталась в РПЛ. Потому что это - главное. И пусть никто не спрашивает, почему это - главное для Геннадия Орлова. Потому что всем же известно, кто такой Геннадий Орлов. Геннадий Орлов - это комментатор Зенита. Потому что кто-то же должен комментировать Зенит? Вот. Осталось объяснить вам, при чем тут Сочи. Ну это длинная история, дорогие друзья. Многим и объяснять ничего не надо, а иным и объяснения не помогут...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:34
Гена все знает)))
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