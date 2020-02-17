Орлов - о переходе Кокорина в «Сочи»: «У Александра не было другого выхода»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
В принципе к этому шло, уже другого выхода не было, Кокорину надо было играть. Хорошо, что все волнения закончились, но «Зенит» на него рассчитывает. Пусть проявляет себя в «Сочи», сейчас у него задача помочь сочинской команде, чтобы команда осталась в РПЛ.
Сколько он забьет за «Сочи»? Задача у него сейчас другая должна быть. Надо, чтобы команда побеждала и набирала очки. Голы — это не показатель. Пусть он сделает 10 голевых передач, для «Сочи» это важнее всего. Главное ему показать сейчас в какой он форме и проявить свои бойцовские качества.
- Сань,вот пройдёт 10 лет...я бы в "Сельту" поехал....
- А я нет...есть у меня мечта...за "Сочи" поиграть...если такой клуб будет...
- Сань,вот пройдёт 10 лет...я бы в "Сельту" поехал....
- А я нет...есть у меня мечта...за "Сочи" поиграть...если такой клуб будет...
Лихое начало!!!
Лихое начало!!!
Сбили спесь, указали его место в жизни, а то привык жить как ему хочется, творить, что захотел.
Если Кокорин сделает вывод из всего, что с ним случилось, за последние полтора года. может толк и будет. Хотя насчёт Кокорина я сомневаюсь, у него в отличии от Мамаева мозгов нет.
Сбили спесь, указали его место в жизни, а то привык жить как ему хочется, творить, что захотел.
Если Кокорин сделает вывод из всего, что с ним случилось, за последние полтора года. может толк и будет. Хотя насчёт Кокорина я сомневаюсь, у него в отличии от Мамаева мозгов нет.