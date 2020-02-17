Орлов - о переходе Кокорина в «Сочи»: «У Александра не было другого выхода»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на переход форварда «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

В принципе к этому шло, уже другого выхода не было, Кокорину надо было играть. Хорошо, что все волнения закончились, но «Зенит» на него рассчитывает. Пусть проявляет себя в «Сочи», сейчас у него задача помочь сочинской команде, чтобы команда осталась в РПЛ .

Сколько он забьет за «Сочи»? Задача у него сейчас другая должна быть. Надо, чтобы команда побеждала и набирала очки. Голы — это не показатель. Пусть он сделает 10 голевых передач, для «Сочи» это важнее всего. Главное ему показать сейчас в какой он форме и проявить свои бойцовские качества.