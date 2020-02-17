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Ребров: «Тренерский штаб сказал, что я нужен команде»

сегодня, 18:40

Голкипер «Спартака» Артём Ребров прокомментировал продление контракта с московским клубом.

Главным было не моё желание. Клуб изъявил заинтересованность. Тренерский штаб сказал, что я нужен. И, не в обиду другим командам, я уже не хотел куда-то уезжать. Здесь ребёнок в школе, у жены бизнес, дом. Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве. А где ещё тогда, если не в «Спартаке»? Это мой любимый клуб, моя команда, тем более я ей нужен. Зачем что-то выдумывать?

Я умный парень и понимаю, для чего нужен: должен помогать расти молодым ребятам, потому что долго нахожусь в команде, есть определённый опыт. Но и футбол такая штука, где ты не можешь всего запланировать или спрогнозировать. У кого-то может не пойти в клубе, другой может заболеть, и ты должен будешь выйти и сыграть свои минуты.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:28
Третий вратарь на крайняк.
viv
viv
сегодня в 19:08
Вся надежда у мясных на Реброва.....надежд на Семьлихова и на ловца мяча как мыло в бане нет....
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 19:04
Вместе доить Федуна веселее
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:56
Штанги не отпустили
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