«Рома» заменила Миранте на Фузато в заявке на Лигу Европы

1582033102

сегодня, 16:38

Голкипер «Ромы» дозаявлен командой на Лигу Европы в преддверии матчей 1/16 финала с «Гентом».

Тренерский штаб римского клуба внес Фузато в заявку в связи с травмой второго вратаря команды . 36-летний голкипер не успеет восстановиться от травмы мениска в ближайшее время.

Фузато перешел в «Рому» летом 2018 года из «Палмейраса», но до сих пор не провел ни одного матча за римский клуб.

Тем временем стало известно, что «Рома» летом попытается подписать защитника «Лейпцига».