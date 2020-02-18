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«Рома» заменила Миранте на Фузато в заявке на Лигу Европы

сегодня, 16:38

Голкипер «Ромы» Даниэль Фузато дозаявлен командой на Лигу Европы в преддверии матчей 1/16 финала с «Гентом».

Тренерский штаб римского клуба внес Фузато в заявку в связи с травмой второго вратаря команды Антонио Миранте. 36-летний голкипер не успеет восстановиться от травмы мениска в ближайшее время.

Фузато перешел в «Рому» летом 2018 года из «Палмейраса», но до сих пор не провел ни одного матча за римский клуб.

Тем временем стало известно, что «Рома» летом попытается подписать защитника «Лейпцига».

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ДАША Д
ДАША Д
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