«Атлетико» - «Ливерпуль»: Салах, Мане и Фирмино сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар, Коке, Томас, Сауль, Корреа, Мората.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» примет ПСЖ.
Фаворитом безусловно является Ливерпуль.
Фаворитом безусловно является Ливерпуль.
И не мурчи, аха-ха)
И не мурчи, аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)