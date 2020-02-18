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«Атлетико» - «Ливерпуль»: Салах, Мане и Фирмино сыграют с первых минут

сегодня, 22:04

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар, Коке, Томас, Сауль, Корреа, Мората.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» примет ПСЖ.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 23:38
Составы боевые ......
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 22:53
Скорее всего дома Атлетико не проиграет, но это не точно)
Фаворитом безусловно является Ливерпуль.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:39
1-4
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:38
Думаю 0:1 или 0:2, хотя....
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 22:23
Без шансов для атлетов
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:23
Это же не черно-белый кабинет, заносящий в судейскую чемоданами)
Расскажи это Роме, Наполи и ТТХ
И не мурчи, аха-ха)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:22
Скамины нет? Аха-ха)
Это же не черно-белый кабинет, заносящий в судейскую чемоданами)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:21
Ничто сегодня не спасет Симеоне от разгрома
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:09
Скамины нет?
Аха-ха)
VIPded
VIPded
сегодня в 22:05
Удачи Атлетико!!!
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