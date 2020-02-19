«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 11 марта.
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Ливерпуль» 1:0 (1:0)
Гол: Сауль 4
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Коке, Партей, Сауль, Лемар (Льоренте 46), Мората (Витоло 70), Корреа (Диего Коста 77)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 80), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен 72), Роберто Фирмино, Мане (Ориги 46)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Мане 40, Корреа 45, Гомес 59, J. 88
Судья: Марциняк Шимон.
В параллельном матче «Боруссия» одержала победу над ПСЖ.
Атм ничего сегодня не показал.. просто забили нужный гол и тупо отбивались весь матч.
Меня больше удивила игра красных, слишком вялые были
Атм ничего сегодня не показал.. просто забили нужный гол и тупо отбивались весь матч.
Меня больше удивила игра красных, слишком вялые были
Всем доброй
Всем доброй
Ливерка с 8-ой командой сериала обделалась, а Лацики им бы полную авоську накидали.
Ливерка с 8-ой командой сериала обделалась, а Лацики им бы полную авоську накидали.
Семеоне не Вальверде)
Это тоже надо учитывать
Семеоне не Вальверде)
Это тоже надо учитывать
Клуж - Лацио 2-1
Клуж - Лацио 2-1
А Салах за матч по пять таких в молоко, Хендерсон вообще посредственный игрок
А Салах за матч по пять таких в молоко, Хендерсон вообще посредственный игрок
Усвоил он урок или нет.
Усвоил он урок или нет.