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«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче

сегодня, 00:53
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 11 марта.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Ливерпуль» 1:0 (1:0)
Гол: Сауль 4

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Коке, Партей, Сауль, Лемар (Льоренте 46), Мората (Витоло 70), Корреа (Диего Коста 77)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 80), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен 72), Роберто Фирмино, Мане (Ориги 46)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Мане 40, Корреа 45, Гомес 59, J. 88

Судья: Марциняк Шимон.

В параллельном матче «Боруссия» одержала победу над ПСЖ.

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Все комментарии
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:19
И что? Аха-ха) Ливерка с 8-ой командой сериала обделалась, а Лацики им бы полную авоську накидали.
Наполи на днях туринцев хлопнул - не так ли, Князь? Хлопнул Ливерпуль, потом хлопнул Ювентус. Так может Наполи - сильнейшая команда мира?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:19
Верно подмечено князь)
Атм ничего сегодня не показал.. просто забили нужный гол и тупо отбивались весь матч.
Меня больше удивила игра красных, слишком вялые были
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:19
Вот только Симионе проиграл мертвой юве,но ниче накажем за Антифутбол.в гостях в лч Ливерпуль не очень играет матч напомнил игру с Наполи.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 01:19
Если не пройдем дальше, ничего страшного. Мы и так за 15 лет выиграли больше кубков ЛЧ, чем юве за 35 лет. Вуахаха
вы за 35 выиграли два(один при помощи скомины) Ювентус тоже два вухахаахах
Migelito
Migelito ответил Тео Джонс
сегодня в 01:19
Болелы Ливерки насколько уже привыкли к божественной игры команды, что когда игра команды унылый 39 и их супер тройка куда то исчезает, почему то не могут признать этого и только пыжатся, странно как то)
Ты то боготворишь красных, то уничижаешь. Ты уж сам то определись, что тебе самому надо) Лично я критиковал команду, когда надо, и хвалил когда, она того заслуживала. Сейчас хвалить не что, полтора момента, даже против отвратительного Атлетико - ни о чем. Вполне возможно и на Энфилде будет тоже самое.
da da da
da da da ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:19
В прошлом сезоне барсе проиграли 3-0 но потом закамбэчили ,так чо я уверен
Барса дома могла 7 мячей накидать этому Ливерпулю как факт,в ответной недооценка,это свойственно Барселоне,но не Атлетико,который через будет еще сильнее.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Lucky luciano
сегодня в 01:18
Атлеты на самом деле просто нулевые в этом сезоне, а ливерпуль даже ни разу по воротам не ударил,как в матче с наполи
Без Оливера и Скамины атака не работает. Аха-ха)
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Kirill Erokhin
сегодня в 01:18
Да, это был плохой матч для Ливерпуля, но это был только первый матч, посмотрим, что АТМ покажет в ответке.
Так никто и не говорит, что это похороны как бы очнитесь ептиль)). Счет абсолютно рабочий, по сути те же 0-0, если учитывать, что игра на Энфилде. Но с такой игрой как сегодня, Ливерпуль не пройдет это очевидно, поэтому нужно добавлять)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:18
В ответке дубль Косты и удаление Фабиньо.
Всем доброй
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
сегодня в 01:18
Лацио - Ювентус 3-1 Клуж - Лацио 2-1
И что? Аха-ха)
Ливерка с 8-ой командой сериала обделалась, а Лацики им бы полную авоську накидали.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:18
Если не пройдем дальше, ничего страшного. Мы и так за 15 лет выиграли больше кубков ЛЧ, чем юве за 35 лет. Вуахаха
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:17
Атлетико не Барселона
Семеоне не Вальверде)
Это тоже надо учитывать
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 01:17
Атлеты на самом деле просто нулевые в этом сезоне, а ливерпуль даже ни разу по воротам не ударил,как в матче с наполи
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:16
В прошлом сезоне барсе проиграли 3-0 но потом закамбэчили ,так чо я уверен
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Тео Джонс
сегодня в 01:16
Болелы Ливерки насколько уже привыкли к божественной игры команды, что когда игра команды унылый 39 и их супер тройка куда то исчезает, почему то не могут признать этого и только пыжатся, странно как то)
Да, это был плохой матч для Ливерпуля, но это был только первый матч, посмотрим, что АТМ покажет в ответке.
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак ответил 25процентный клоун
сегодня в 01:16
На ровном месте упасть, 8ик еще тот
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:16
Игра рукой игрока матраса и тут судьи помогли нам?
Ван Дырк тоже баскетболист и что? Аха-ха)
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Тюрк-Кипчак
сегодня в 01:16
После матча на Энфилде, все эти ребята-дружелюбы утухнут моменталльно и дальше будут завидовать Ливерпулю. Ожидайте матч на Энфилде и проявите такую же активность, а то спрячитесь, как мыши.
Капец я не думал, что фанаты такой команды, как Ливерпуль могут быть такие ранимые и злобные нытики, вместо того, что бы справедливо покритиковать команду, когда нужно.
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак ответил Да ладно вам
сегодня в 01:15
Да не поддавайся на провокации, клоунов.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 01:15
Кто спорит, что АТМ сейчас слабы. Они и из кубка от клуба из сегунды вылетели, но кабинетных и на гейфилде на место поставят, если свистун не порешает за ливерпуль. Аха-ха)
Лацио - Ювентус 3-1
Клуж - Лацио 2-1
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Да ладно вам
сегодня в 01:15
У Мораты не про везение моменты были, а верные.
А Салах за матч по пять таких в молоко, Хендерсон вообще посредственный игрок
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:15
Это мы узнаем в марте)
Усвоил он урок или нет.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 01:15
На Энфилде надеюсь будет судить Скомина, наш талисман)
Аха-ха), это понятно, ведь больше вам надеяться не на кого.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 01:15
Мората второй Бензема, такой момент запороть мог только бенз, если не Мората
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 01:14
Как тут местные лиВАРпульские глорики поживают?))) Ушли уже спатки?)) Хотя я понимаю, ща у них траур: Скомина на матч не приехал - сразу поражение. Ничего, в ответке катлеты продолжат унижение , это только начало))) всякие юнвы, звинки, стивы жирарды и фанливерпули, готовьтесь к очередному позору, ахах
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
сегодня в 01:14
Ничего не мог Атлетико, они выжали максимум. Это слабая команда не смотря, на эту победу. Ливерпуль был откровенно плох, но всё равно имел преимущество, а гол матрасников случайный. Атлетико же выдал прекрасный для себя матч, но ничего с игры сделать не смог, помогла оплошность Фабиньо. Вот и всё. Но штука в том, что и Ливерпуль дважды так плохо не сыграет, и Атлетико второй раз идеал не выдаст, поэтому на Энфилде всё встанет на свои места и красные пойдут в 1/4-ю. Хотя в этом матче игрой разочаровали - этого не отнять.
Кто спорит, что АТМ сейчас слабы. Они и из кубка от клуба из сегунды вылетели, но кабинетных и на гейфилде на место поставят, если свистун не порешает за ливерпуль. Аха-ха)
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 01:14
Болелы Ливерки насколько уже привыкли к божественной игры команды, что когда игра команды унылый 39 и их супер тройка куда то исчезает, почему то не могут признать этого и только пыжатся, странно как то)
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
сегодня в 01:14
После матча на Энфилде, все эти ребята-дружелюбы утухнут моменталльно и дальше будут завидовать Ливерпулю. Ожидайте матч на Энфилде и проявите такую же активность, а то спрячитесь, как мыши.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:14
На Энфилде надеюсь будет судить Скомина, наш талисман)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил 25процентный клоун
сегодня в 01:13
Дружище, это толтко твое мнение, а я видел три не забитых гола и ноль возможностей у ливера. В ответке не будет Месси, Пиге, Альбы и прочего.... Там будет проходной Вандейк и не удаляемый Фабиньо, которых порвут
Салах и Хендерсон пробивали в сантиметрах от штанги и Облак не доставал, плюс подставленная голова под удар в девятку от Салаха в первом тайме - вот тебе три мяча за Ливерпуль, при небольшом везении. А ты говоришь, что четыре - ноль)
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