ПСЖ проиграл «Боруссии» в Дортмунде

«Боруссия» обыграла дома ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» - «Пари Сен-Жермен» 2:1 (0:0)
Голы: Холанд 69, Холанд 77 - Неймар 75
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейру, Санчо (Шмельцер 90), Холанд, Азар (Рейна 68)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Маркиньос, Силва, Кимпембе, Менье, Гейе, Верратти, Курзава, Анхель Ди Мария (Сарабия 77), Неймар, Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.
Предупреждения: Витсель 44, Гейе 54, Неймар 60, Менье 87, Верратти 89
Судья: Лаос Матеу.
Ответная встреча состоится 11 марта.
Но ПСЖ все равно свое возьмет в ответке ,тем более есть гостевой гол.
Но ПСЖ все равно свое возьмет в ответке ,тем более есть гостевой гол.
Витсель вышел в старте, Паредес нет, вот и победа для Дортмунда!
Витсель вышел в старте, Паредес нет, вот и победа для Дортмунда!
Главное, что кабинетных чемпионов европы сегодня снова поставили на место)
Главное, что кабинетных чемпионов европы сегодня снова поставили на место)
Но итоговый успех не обеспечен...
Но итоговый успех не обеспечен...
ПСЖ нужно или продавать Нея и Мбаппе, или тренера с los cojones брать. А играть в тактику "у меня в команде Мбаппе и Ней и 9 еще каких-то игроков" любой бот может.
Холанд топ, что тут говорить. 9й и 10й мяч в ЛЧ, причем какой 10й)
ПСЖ нужно или продавать Нея и Мбаппе, или тренера с los cojones брать. А играть в тактику "у меня в команде Мбаппе и Ней и 9 еще каких-то игроков" любой бот может.
Холанд топ, что тут говорить. 9й и 10й мяч в ЛЧ, причем какой 10й)