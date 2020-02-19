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ПСЖ проиграл «Боруссии» в Дортмунде

сегодня, 00:50
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Боруссия» обыграла дома ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» - «Пари Сен-Жермен» 2:1 (0:0)
Голы: Холанд 69, Холанд 77 - Неймар 75

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейру, Санчо (Шмельцер 90), Холанд, Азар (Рейна 68)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Маркиньос, Силва, Кимпембе, Менье, Гейе, Верратти, Курзава, Анхель Ди Мария (Сарабия 77), Неймар, Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: Витсель 44, Гейе 54, Неймар 60, Менье 87, Верратти 89

Судья: Лаос Матеу.

Ответная встреча состоится 11 марта.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Тага Дага
сегодня в 01:12
К всему уважению Дортмунду....в Париже ловить нечего. Ну этот Холанд....Холанд...жаль что мы никогда не увидим его в чемпионах мира и евро.
у псж есть только нападение...полузащиты и защиты у них нет,так что Дортмунд может спокойно их пройти
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 01:12
да чо, 1 гол дома и всё.
Berlinskiy
Berlinskiy
сегодня в 01:09
В Псж просто нет дисциплины.Сложилось такое впечатление,что Вератти специально получил жк что бы в ответке не играть,эпизод уже был заигран и все разошлись,а это чучело только-только добежало чтобы что-то судье рассказывать.В команде,в которой игроки ставят свои психи выше интересов клуба,никогда ничего не выиграет
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Тага Дага
сегодня в 01:08
К всему уважению Дортмунду....в Париже ловить нечего. Ну этот Холанд....Холанд...жаль что мы никогда не увидим его в чемпионах мира и евро.
Тут нет Так Себе Аналитика, но со своей аналитикой ты вполне можешь его заменить xD
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Тео Джонс
сегодня в 01:06
Мбаппе нервно курит в сторонке, пока настоящий топарь тащит Боруссию и оставляет ей шансы на проход, хотя гол на выезде дает парижанам преимущество в домашней игре.
Кстати, еще в начале игры Санчо считал, что он топарь, лез сам обыгрывать.. Хорошо, что он, видимо, сдох ко второму тайму и не мешал команде атаковать уже.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 01:05
К всему уважению Дортмунду....в Париже ловить нечего. Ну этот Холанд....Холанд...жаль что мы никогда не увидим его в чемпионах мира и евро.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил ZENIT GOAL
сегодня в 01:05
Отличный матч! Не без ошибок, конечно, но полностью переиграли Париж. Жаль, что только 2-1, маловат счёт перед выездной игрой, тем более там ПСЖ будет атаковать куда острее, но победа есть победа, а там видно будет.
Отличный результат, там еще Вератти не будет. Неймар только больше мячей будет терять, значит, и больше атак на свои ворота привозить)
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 01:03
Мбаппе нервно курит в сторонке, пока настоящий топарь тащит Боруссию и оставляет ей шансы на проход, хотя гол на выезде дает парижанам преимущество в домашней игре.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 01:02
Отличный матч! Не без ошибок, конечно, но полностью переиграли Париж. Жаль, что только 2-1, маловат счёт перед выездной игрой, тем более там ПСЖ будет атаковать куда острее, но победа есть победа, а там видно будет.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 01:02
а что Джан резко футболистом стал?правильно, мы лучше у себя пенсионеров Хедиру и Матюиди оставим
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Gentleman.tdk
сегодня в 01:01
Холланд и Рейна 🔥🔥🔥 а вот Тухель 61 имея на скамейке Кавани, Икарди и не выпускать их верх маразма.
Ему нельзя, он уже недавно заменил Мбаппе, в итоге тот скандал устроил) Мбаппе и Ней хотят играть двух форвардов, а на команду им до лампочки.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 00:59
Холланд и Рейна 🔥🔥🔥 а вот Тухель 61 имея на скамейке Кавани, Икарди и не выпускать их верх маразма.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 00:59
Холланд затрешал.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
сегодня в 00:59
Этот Холланд отлично бы подошел великому Зениту. Неплохой преемник Дзюбы.
Но ПСЖ все равно свое возьмет в ответке ,тем более есть гостевой гол.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 00:58
как можно было упустить Холланда,при том, что его агент, дружбан руководства Юве и оставить толстяка в центре....
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:58
Чет в ПСЖ все по прежнему бобла куча команды нет так набор игроков
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:57
Атлетико сегодня космос, могли 5 ввалить Юре
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:56
Ставил на ничейку а матрасов угадал. С победой
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 00:55
С победой Боруссию,
Витсель вышел в старте, Паредес нет, вот и победа для Дортмунда!
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 00:55
Шейхи про*бали и это не может не радовать)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 00:55
До лампочки.)
Главное, что кабинетных чемпионов европы сегодня снова поставили на место)
particular
particular
сегодня в 00:55
Удачная инвестиция Боруссии отливает голы и победы:))
Но итоговый успех не обеспечен...
cannongun
cannongun
сегодня в 00:55
пэсэжэ шарага тупая
karnager
karnager
сегодня в 00:55
Сыр Хохланд! Ой, Холланд, Холланд!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 00:55
В первом тайме был какой-то недофутбол, во втором был только "Дортмунд".

ПСЖ нужно или продавать Нея и Мбаппе, или тренера с los cojones брать. А играть в тактику "у меня в команде Мбаппе и Ней и 9 еще каких-то игроков" любой бот может.

Холанд топ, что тут говорить. 9й и 10й мяч в ЛЧ, причем какой 10й)
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