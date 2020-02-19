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Аленичев прокомментировал переход Смолова в «Сельту»

сегодня, 22:01

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал переход форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

Считаю, что побольше бы таких поступков от российских футболистов. Смолов уехал в 29 лет, и я понимаю, что он потерял в финансовом отношении, но до человека дошло наконец, что там другой уровень чемпионата, абсолютно другие футболисты.

Есть хорошие футболисты в «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и других клубах, и если есть возможность – уезжайте, потому что время футболистов летит быстро. Желаю российскому футболисту уехать в Европу. Пусть это будет Италия, Испания, даже чемпионат Нидерландов – всё равно это ведущие чемпионаты Европы. Это другая жизнь, другой менталитет.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:39
дима скоро станет таким же демагогом как как вася уткин))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:35
Уехать, уйти на меньшую зарплату не каждый решится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:26
Аленичев :"Уезжайте все"...))

Ну не любит он РПЛ.....
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 22:19
"но до человека дошло наконец"

до него давно дошло это, просто там никто не будет ждать "русского ваньку" с кривыми ногами с растпростёртыми объятиями. когда поступило реальное предложение - тогда и поехал. не провалил бы чм - уехал бы раньше
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:05
Дмитрий, начинать лучше в англии, самый слабый чемп из топов
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