Аленичев прокомментировал переход Смолова в «Сельту»

Бывший игрок сборной России прокомментировал переход форварда из «Локомотива» в «Сельту».

Считаю, что побольше бы таких поступков от российских футболистов. Смолов уехал в 29 лет, и я понимаю, что он потерял в финансовом отношении, но до человека дошло наконец, что там другой уровень чемпионата, абсолютно другие футболисты.