Аленичев прокомментировал переход Смолова в «Сельту»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал переход форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».
Считаю, что побольше бы таких поступков от российских футболистов. Смолов уехал в 29 лет, и я понимаю, что он потерял в финансовом отношении, но до человека дошло наконец, что там другой уровень чемпионата, абсолютно другие футболисты.
Есть хорошие футболисты в «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и других клубах, и если есть возможность – уезжайте, потому что время футболистов летит быстро. Желаю российскому футболисту уехать в Европу. Пусть это будет Италия, Испания, даже чемпионат Нидерландов – всё равно это ведущие чемпионаты Европы. Это другая жизнь, другой менталитет.
Ну не любит он РПЛ.....
Ну не любит он РПЛ.....
до него давно дошло это, просто там никто не будет ждать "русского ваньку" с кривыми ногами с растпростёртыми объятиями. когда поступило реальное предложение - тогда и поехал. не провалил бы чм - уехал бы раньше
до него давно дошло это, просто там никто не будет ждать "русского ваньку" с кривыми ногами с растпростёртыми объятиями. когда поступило реальное предложение - тогда и поехал. не провалил бы чм - уехал бы раньше