Слуцкий - о «Кайрате»: «Попытались на „Феррари“ двигаться по бездорожью»

Наставник «Рубина» прокомментировал поражение от «Кайрата» в товарищеском матче.

Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой столь высокого уровня мастерства. И могу сказать, что в первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил «Кайрат». Первые минуты складывались как обычно: первые 15 минут мы полностью владели территорией и проводили большое количество позиционных атак. Наверно это тоже сыграло с нами злую шутку. После этого мы начали проигрывать много единоборств, оказались к этому не готовы и, к сожалению, не смогли даже минимально перестроиться ни по игровой модели, ни по другим вещам. Поэтому в первом тайме абсолютно заслуженное преимущество соперника и абсолютная наша беспомощность. Повторюсь, давно не было у нас такого соперника, который в прямом смысле начал нас бить и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью. А это не самый удачный способ преодоления этой дистанции.

Во втором тайме надо отдать должное нашим игрокам. В перерыве был серьезный разговор, и я говорил, что для того, чтобы начать играть, надо хотя бы начать выигрывать единоборства, которых было большое количество. После этого можно говорить о создании моментов и каких-то игровых вещах. Если мы единоборства проигрываем раз за разом, то и играть в футбол достаточно сложно. Во втором тайме как раз все изменилось. Я не могу сказать, что был показан какой-то фееричный, запредельный уровень футбола, но, тем не менее, мы стали выигрывать большое количество единоборств, особенно в центральной зоне. Из-за этого стали возникать моменты, стали появляться разрывы у соперника и, как следствие, мы забили два мяча и еще имели несколько моментов.