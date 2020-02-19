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Слуцкий - о «Кайрате»: «Попытались на „Феррари“ двигаться по бездорожью»

сегодня, 19:39
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 3Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Кайрата» в товарищеском матче.

Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой столь высокого уровня мастерства. И могу сказать, что в первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил «Кайрат». Первые минуты складывались как обычно: первые 15 минут мы полностью владели территорией и проводили большое количество позиционных атак. Наверно это тоже сыграло с нами злую шутку. После этого мы начали проигрывать много единоборств, оказались к этому не готовы и, к сожалению, не смогли даже минимально перестроиться ни по игровой модели, ни по другим вещам. Поэтому в первом тайме абсолютно заслуженное преимущество соперника и абсолютная наша беспомощность. Повторюсь, давно не было у нас такого соперника, который в прямом смысле начал нас бить и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью. А это не самый удачный способ преодоления этой дистанции.

Во втором тайме надо отдать должное нашим игрокам. В перерыве был серьезный разговор, и я говорил, что для того, чтобы начать играть, надо хотя бы начать выигрывать единоборства, которых было большое количество. После этого можно говорить о создании моментов и каких-то игровых вещах. Если мы единоборства проигрываем раз за разом, то и играть в футбол достаточно сложно. Во втором тайме как раз все изменилось. Я не могу сказать, что был показан какой-то фееричный, запредельный уровень футбола, но, тем не менее, мы стали выигрывать большое количество единоборств, особенно в центральной зоне. Из-за этого стали возникать моменты, стали появляться разрывы у соперника и, как следствие, мы забили два мяча и еще имели несколько моментов.

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Патрик Депайе
Патрик Депайе ответил 25процентный клоун
сегодня в 20:52
Больше вам Феррари, они в 2019 году были хороши



bamana
bamana
сегодня в 20:39
Слуц еще молод,и по-этому не помнит что-такое Кайрат! в советские времена рвал все московские команды!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:35
Подсел "Кайрат" во втором тайме, а "Рубин" как играл в первом тайме так и во втором.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:34
Языком мести Леня научился.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:28
Это рубин-то феррари? Скорее на ступу с метлой смахивает...
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 20:12
Как всегда лионит что нибудь пис..нет, хоть стой, хоть падай!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:09
Ничего страшного.
Footbolista
Footbolista ответил VAN ARM
сегодня в 20:07
Мясо пока коней ферарит...только в путь...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:04
лёня английский юмор тебе не идёт))) будь собой!!!!пусть мясо ферарит чем может))))))))
mensk
mensk
сегодня в 19:56
Неужели Кайрат такая уж сильная команда.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:54
Феррари у Тедеско в команде - Бакаев
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:43
Во 2 тайме на ишаке проехались по хайвею ...
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