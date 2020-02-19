Депутат Лебедев: «Семак прав, государство из футбола должно уйти»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал заявление главного тренера «Зенита» , который выразил мнение о том, что уход государства из спорта позволит клубам развиваться и зарабатывать.

Семак прав, государство из футбола должно уйти как можно быстрее. Да, мы, может, потеряем определенное количество клубов, РПЛ сократится, но тогда это будет действительно профессиональный футбол, который будет бороться за зрителя и болельщика, развивать инфраструктуру, вкладывать деньги не только в покупку дорогих игроков, но и в развитие околофутбольной индустрии. Я думаю, «Барселона» зарабатывает на болельщиках и продаже футболок Месси в разы больше, чем от официальных спонсоров. А у нас кто покупает футбольные майки, например, «Урала» или «Сочи»? С уважением к этим клубам отношусь, но не развита у нас структура околофутбольной индустрии.