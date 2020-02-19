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Депутат Лебедев: «Семак прав, государство из футбола должно уйти»

сегодня, 16:21

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который выразил мнение о том, что уход государства из спорта позволит клубам развиваться и зарабатывать.

Семак прав, государство из футбола должно уйти как можно быстрее. Да, мы, может, потеряем определенное количество клубов, РПЛ сократится, но тогда это будет действительно профессиональный футбол, который будет бороться за зрителя и болельщика, развивать инфраструктуру, вкладывать деньги не только в покупку дорогих игроков, но и в развитие околофутбольной индустрии. Я думаю, «Барселона» зарабатывает на болельщиках и продаже футболок Месси в разы больше, чем от официальных спонсоров. А у нас кто покупает футбольные майки, например, «Урала» или «Сочи»? С уважением к этим клубам отношусь, но не развита у нас структура околофутбольной индустрии.

Вчера нужно было прекратить финансирование из бюджетных средств любых футбольных клубов. Мы не говорим сейчас про «Газмпром», «РЖД», мы говорим о прямом финансировании футбольных клубов из бюджета тех субъектов, где они играют. Таких клубов у нас половина, этого быть не должно. Если Семак имел в виду именно это, то мы его полностью поддерживаем. Бюджет должен заниматься людьми, пенсиями, пособиями. Посмотрите, сколько задач поставил президент в своем послании. Где брать деньги? А субъекты занимаются тем, что кидают несколько миллионов на спонсорство и поддержку клубов. Лучше пусть детские школы строят с футбольными площадками, это они имеют право делать.

Также недавно Лебедев прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, ушедшим в аренду в «Сочи». 

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Все комментарии
VV V
VV V
сегодня в 17:30
Если государство уйдёт из футбола, то Зенит будет играть в турнире Ленинградской области под названием: "питерский дырявый мяч".
berda2003
berda2003
сегодня в 16:58
а почему этих проказников губернаторов не арестовывают? да по тому, что ВЫ разрешаете это делать...
Mekrash
Mekrash
сегодня в 16:58
Сразу исчезнут ростов, Рубин, Крылья Советов и еще целый ряд клубов.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 16:52
Лол, "Мы не говорим сейчас про «Газпром», «РЖД»"

А какая разница, деньги из регионов или, по сути, федеральные деньги от госмонополий?)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:49
"Мы не говорим сейчас про «Газпром», «РЖД"
Почему не поговорить в таком случае о Газпроме и РЖД? Там 51% акций принадлежит государству. Их финансирование ничем не отличается от бюджетного финансирования. Но Лебедев не хочет в это вникать. Ему главное попиариться
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:43
"А у нас кто покупает футбольные майки, например, «Урала» или «Сочи»? С уважением к этим клубам отношусь"
Странно что он относится с уважением к Сочи. За что их уважать?
Хотя сын Жириновского попал с Гос. Думу благодаря папе и ничего из себя не представляет. Только периодически пиарится на теме футбола
severnyj84
severnyj84
сегодня в 16:38
А кто будет содержать бесполезный ЦСКА?
nubom
nubom
сегодня в 16:35
Первенство 6 клубов: 4 из Москвы + Зенит + 1 на выбор. Полный пипец.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:31
Наивный мальчик...скорее футбол уйдет из государства...
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