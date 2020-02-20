«Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль» хотят переманить скаута «Реала»

Три клуба английской Премьер-Лиги хотят подписать скаута «Реала» Джуни Калафата.
Сообщается, что этими клубами являются «Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль».
В стане «сливочных» Калафат был инициатором трансферов полузащитников Федерико Вальверде, Мартина Эдегора и Винисиуса Жуниора, а также защитника Эдера Милитао и других игроков.
Именно этот скаут убедил «Реал» подписать хавбека «Фламенго» Рейньера.
А так дайте мне должность скаута, я столько игроков насоветую, не хуже чем этот)
А так дайте мне должность скаута, я столько игроков насоветую, не хуже чем этот)