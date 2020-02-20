«Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль» хотят переманить скаута «Реала»

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сегодня, 19:09

Три клуба английской Премьер-Лиги хотят подписать скаута «Реала» Джуни Калафата.

Сообщается, что этими клубами являются «Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль».

В стане «сливочных» Калафат был инициатором трансферов полузащитников , и , а также защитника и других игроков.

Именно этот скаут убедил «Реал» подписать хавбека «Фламенго» Рейньера.