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«Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль» хотят переманить скаута «Реала»

сегодня, 19:09

Три клуба английской Премьер-Лиги хотят подписать скаута «Реала» Джуни Калафата.

Сообщается, что этими клубами являются «Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль».

В стане «сливочных» Калафат был инициатором трансферов полузащитников Федерико Вальверде, Мартина Эдегора и Винисиуса Жуниора, а также защитника Эдера Милитао и других игроков.

Именно этот скаут убедил «Реал» подписать хавбека «Фламенго» Рейньера.

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VIPded
VIPded
сегодня в 20:26
Чи не уникальный спец. )))
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:16
Учитывая всех кроме Вальверде могут и отдать))0
А так дайте мне должность скаута, я столько игроков насоветую, не хуже чем этот)
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