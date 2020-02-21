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Мата: «Ничья – не очень плохой результат, но мы всегда хотим победить»

сегодня, 00:06
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в разговоре с MUTV прокомментировал ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге».

У нас были шансы, чтобы забить второй гол. Однако соперники хорошо начали, они хорошо играют с мячом и очень компактно защищаются без мяча, они обороняются большим числом игроков. Нам не удавалось находить свободное пространство в первом тайме. Он забили гол, который мы не должны были пропускать. В свою очередь мы забили гол, воспользовавшись их ошибкой. Мы хотели победить. Очевидно, что 1:1 – не очень плохой результат, но мы всегда хотим победить.

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Все комментарии
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 00:07
Конечно, не плохая на данном этапе, дальше делать нечего.
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