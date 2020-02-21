Мата: «Ничья – не очень плохой результат, но мы всегда хотим победить»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в разговоре с MUTV прокомментировал ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге».

У нас были шансы, чтобы забить второй гол. Однако соперники хорошо начали, они хорошо играют с мячом и очень компактно защищаются без мяча, они обороняются большим числом игроков. Нам не удавалось находить свободное пространство в первом тайме. Он забили гол, который мы не должны были пропускать. В свою очередь мы забили гол, воспользовавшись их ошибкой. Мы хотели победить. Очевидно, что 1:1 – не очень плохой результат, но мы всегда хотим победить.