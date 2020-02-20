Конте: «Эриксен хорошо сыграл, но ему еще предстоит проделать много работы»

Наставник «Интера» прокомментировал выступление хавбека команды в матче с «Лудогорцем» в 1/16 финала Лиги Европы. Отметим, что в этой встрече Эриксен забил победный гол.

Он хорошо сыграл сегодня, но ему еще предстоит проделать много работы, и, думаю, он может играть намного, намного лучше. Я доволен тем, что он забил гол, поскольку это всегда помогает с уверенностью в себе, но ему нужно заново отыскать темп и интенсивность, которые были сильной стороной его игры в предыдущие годы.