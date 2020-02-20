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Конте: «Эриксен хорошо сыграл, но ему еще предстоит проделать много работы»

вчера, 23:53
ЛудогорецЛоготип футбольный клуб Лудогорец (Разград)0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал выступление хавбека команды Кристиана Эриксена в матче с «Лудогорцем» в 1/16 финала Лиги Европы. Отметим, что в этой встрече Эриксен забил победный гол.

Он хорошо сыграл сегодня, но ему еще предстоит проделать много работы, и, думаю, он может играть намного, намного лучше. Я доволен тем, что он забил гол, поскольку это всегда помогает с уверенностью в себе, но ему нужно заново отыскать темп и интенсивность, которые были сильной стороной его игры в предыдущие годы.

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severnyj84
severnyj84
сегодня в 00:03
Удачи Эриксену!
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