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Эллардайс: «Защита - это искусство, но Симеоне уничтожили бы за это в АПЛ»

20 февраля 2020, 22:03

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне:

В АПЛ вы не должны играть так, как это делает Симеоне. Его бы тут уничтожили за этот стиль! Сейчас футбол оценивают так. Вы играете неправильно, если ставите футбол от обороны. Вас критикуют в Англии за то, что вы неправильно играете.

Симеоне является потрясающим тренером оборонительного стиля. Его футбол не увлекателен, поэтому его осудили бы здесь, несмотря на положительные результаты благодаря грамотной обороне.

Защита - это искусство. Она не менее важна, чем атака и контроль мяча. Вы остаетесь без работы, если вы не выигрываете матчи и мало владеете мячом.

Ранее Эллардайс заявил, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавит «Ювентус». 

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
20 февраля в 22:58
Мю Маура вон несколько сезонов играл в антифутбол по хлеще Симоне и не чего. Если бы выйграл Апл с такой игрой его носили бы на руках!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
20 февраля в 22:53
Все правильно сказал, в Англии, автобусы не любят, даже если они приносят результат.
da da da
da da da
20 февраля в 22:31
да ладно,в АПЛ большую часть времени что она есть играли в свой антифубол,британский))
25процентный клоун
25процентный клоун
20 февраля в 22:27
Бред. Антифутбол это ноль ударов в створ, это Ливерпуль
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