Ван Перси: «Сака ассистировал в стиле Гиггза, Бергкампа или Скоулза»

Экс-нападающий «Арсенала» оценил голевую передачу вингера «канониров» на Александра Ляказетта в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (1:0).

Это была передача в стиле Райана Гиггза, Денниса Бергкампа или Пола Скоулза, заставляющая форварда врываться в опасную зону, это мировой уровень.

Это непросто, но Сака заставил её выглядеть лёгкой. Только выдающиеся игроки способны на такие передачи. Этот пас был сделан намеренно, в нём заключалась идея. Это именно то, что вы хотите видеть от своих футболистов.

Приятно видеть, как этот паренёк берёт и использует свой шанс, играет ради своего будущего и делает это так здорово.