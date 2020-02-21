ГлавнаяНовости

Тен Хаг: «Многие команды проигрывали в гостях у „Хетафе“»

сегодня, 04:58
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе2 : 0Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал гостевое поражение от «Хетафе» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Здесь проигрывали многие команды. Мы знаем, что можем играть лучше. Мы показали это в финальной стадии матчи.

Дело в том, что на таком уровне нельзя допускать ошибки. В этом случае соперник одержит над вами верх, особенно такой соперник.

Мы сами дали им то, что они хотели, и мы это осознаём. Мы достаточно опытны, чтобы понимать это, но нужно сохранять терпение и ждать своего шанса.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «Выездная победа над „Олимпиакосом“ – очень хороший результат»
Сегодня, 04:34 Комментарии0
Ба о матче с «Арсеналом»: «На победу шансов было больше, чем на поражение»
Сегодня, 04:18 Комментарии0
Ван Перси: «Одно удовольствие следить за игрой Бруну Фернандеша»
Сегодня, 03:46 Комментарии1
Бартомеу: «Несправедливо, что „Леганес“ не может купить замену Брейтуэйту»
Сегодня, 02:36 Комментарии3
Бруну Лаге: «Дома сделаем всё возможное, чтобы пройти „Шахтер“»
Сегодня, 02:22 Комментарии3
Матвиенко: «Могли обыграть „Бенфику“ и с большим счётом»
Сегодня, 02:07 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100