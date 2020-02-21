Тен Хаг: «Многие команды проигрывали в гостях у „Хетафе“»

Главный тренер «Аякса» прокомментировал гостевое поражение от «Хетафе» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Здесь проигрывали многие команды. Мы знаем, что можем играть лучше. Мы показали это в финальной стадии матчи.

Дело в том, что на таком уровне нельзя допускать ошибки. В этом случае соперник одержит над вами верх, особенно такой соперник.

Мы сами дали им то, что они хотели, и мы это осознаём. Мы достаточно опытны, чтобы понимать это, но нужно сохранять терпение и ждать своего шанса.